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Почему на стендах о выборах везде висит только Лукашенко
Источник материала: Партизан
Агитационные стенды, на которых должна размещаться информация о выборах, появились во всех беларуских городах. Но часто там висит фото одного только действующего президента или они вовсе пустые.
Как
— Везде, где мы видим такие стенды, мы вешаем плакаты, не только в Минске — по всей стране — рассказал Андрей Дмитриев. — Другое дело, сколько времени они там смогут провисеть, пока их не сорвут.
В штабах других кандидатов рассказали, что тоже скоро планируют там разместить информацию — сейчас такие листовки готовятся к печати. Кроме этого ЦИК разместит на этих стендах сводную информацию обо всех кандидатах в президенты. Правда, в Центризбиркоме затруднились назвать дату появления таких листовок на стендах. Документально эта дата нигде не прописана, а расклейка листовок поручена районным комиссиям. Не исключено, что где-то такие плакаты уже появились.
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Агитационные стенды, на которых должна размещаться информация о выборах, появились во всех беларуских городах. Но часто там висит фото одного только действующего...
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