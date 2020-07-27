Почему на стендах о выборах везде висит только Лукашенко









Kp.by стало известно, появится ли там информацию обо всех остальных кандидатах. стало известно, появится ли там информацию обо всех остальных кандидатах.





ответили в Светлогорском райиспокоме, «размещением агитационных печатных материалов кандидатов в Президенты Республики Беларусь занимаются штабы кандидатов, их доверенные лица». То есть разнообразить стенды фотографиями других кандидатов должны штабы самих кандидатов. Какв Светлогорском райиспокоме, «размещением агитационных печатных материалов кандидатов в Президенты Республики Беларусь занимаются штабы кандидатов, их доверенные лица». То есть разнообразить стенды фотографиями других кандидатов должны штабы самих кандидатов.





— Везде, где мы видим такие стенды, мы вешаем плакаты, не только в Минске — по всей стране — рассказал Андрей Дмитриев. — Другое дело, сколько времени они там смогут провисеть, пока их не сорвут.





В штабах других кандидатов рассказали, что тоже скоро планируют там разместить информацию — сейчас такие листовки готовятся к печати. Кроме этого ЦИК разместит на этих стендах сводную информацию обо всех кандидатах в президенты. Правда, в Центризбиркоме затруднились назвать дату появления таких листовок на стендах. Документально эта дата нигде не прописана, а расклейка листовок поручена районным комиссиям. Не исключено, что где-то такие плакаты уже появились.