Карбалевич: Белорусам годами вбивали в голову – Лукашенко с вами на всю жизнь

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— Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы — это уже вторично, — цитирует главу государства его пресс-служба.





27 июля Александр Лукашенко посещает Несвижский район, сообщения официальных источников о поездке начинаются с распоряжений руководителя страны о необходимости получить 9,5 миллионов тонн зерна.





О выборах речь на полях все же зашла, но опять же, с привязкой к необходимости «убрать хлеб». Лукашенко подчеркнул, что «кто бы ни был на посту президента или губернатора, хлеб будет нужен всегда». И снова напомнил об «ужасах девяностых»:









— И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы.





"Солидарности" политолог Валерий Карбалевич. Слова о вторичном значении выборов прозвучали на следующий день после многотысячных митингов в Гомеле , Жлобине и Речице, организованных штабом альтернативного кандидата Светланы Тихановской. Нет ли в этом попытки отвлечь внимание белорусов от избирательной кампании, пояснилполитолог Валерий Карбалевич.





По мнению эксперта, Лукашенко таким образом продолжает действовать старыми проверенными методами:





— Он, как и в предыдущих кампаниях, показывает, что его не интересуют выборы, что есть дела поважнее.





Кроме того, как и в прошлые годы, глава Беларуси накануне выборов публично анонсирует проекты на годы вперед, словно итог выборов уже предрешен.









— Фактически это прививка обществу чувства фатализма. Убежденности, что Лукашенко будет править всю жизнь, и с этим остается только смириться.





Картинки с полей адресованы в первую очередь ядерной части избирателей бессменного руководителя страны. Тех, кто привык доверять увиденному по телевизору. Вопрос в том, сколько сегодня осталось таких людей? Против Лукашенко работает общая усталость общества, а также развитие интернета.





— Характерный момент: руководитель страны все чаще обращается за поддержкой не к простым белорусам, а к вертикали, — в качестве примера политолог привел серию встреч Лукашенко с так называемым активом.





Кроме того, поездки по военным частям говорят о ставке в этой кампании на силовиков.





Валерий Карбалевич упомянул и участившиеся апелляции к 90-м. По его словам, это ошибка провластных политтехнологов, так как политик должен говорить о перспективах. Люди хотят слышать слова о будущем, а не воспоминания о прошлом. Тем более что новые поколения белорусов банально не знают о том, что было в 90-х.