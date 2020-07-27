Минчанин украл с карт-счетов иностранцев более Br102 тыс

Источник материала: ОНТ

Житель Минска похитил с банковских карточек иностранцев свыше Br102 тыс. Уголовное дело в отношении молодого человека завершено Следственным управлением УСК по Минску, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по городу Минску Екатерину Гарлинскую.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2019 года. Тогда же сотрудники управления «К» ГУВД Мингорисполкома задержали 24-летнего жителя столицы.

Как утверждается в материалах уголовного дела, парень продавал топливо. Минчанин использовал для этого мобильные приложения АЗС, в которые вносил данные карт иностранцев и покупал топливо. Затем продавал его. Также молодой человек оплачивал такси, каршеринг, доставку еды и прокат велосипедов.

Похитителю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере). Молодой человек признал вину в полном объеме.

ФОТО: finparty.ru









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