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«Нырнул и так и не смог вынырнуть». В Белыничском районе утонул 10-летний мальчик

27.07.2020 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трагедия на водоёме. В Белыничском районе утонул ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нырнул и так и не смог вынырнуть». В Белыничском районе утонул 10-летний мальчик

Тело нашли в 10 метрах от берега. Глубина в том месте едва достигала 1 метра 30 сантиметров. Пятеро мальчиков – ровесников из деревни Антонова Буда – пошли рыбачить на неглубокий водоём, заросший камышами.

«Нырнул и так и не смог вынырнуть». В Белыничском районе утонул 10-летний мальчик

Стало жарко и ребята решили искупаться. Дети плескались на мели, но один из мальчиков решил зайти на глубину. 

«Нырнул и так и не смог вынырнуть». В Белыничском районе утонул 10-летний мальчик

Анастасия Лавринович, официальный представитель СК по Могилёвской области:
10-летний мальчик нырнул и так и не смог вынырнуть. Дети сообщили о произошедшем первому встречному взрослому. К сожалению, спустя некоторое время спасатели извлекли мальчика из водоема без признаков жизни. Белыничским районным отделом Следственного комитета по данному происшествию проводится проверка.

«Нырнул и так и не смог вынырнуть». В Белыничском районе утонул 10-летний мальчик

Что привело к трагедии, сейчас выясняют следователи.  В семье, где рос мальчик, пятеро детей. Мать, по словам местных жителей, в это время собирала ягоды и грибы в лесу.

Люди в материале: Анастасия Лавринович

 
 
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Новости Беларуси. Трагедия на водоёме. В Белыничском районе утонул ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тело нашли в 10 метрах от берега. Глубина...
 
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