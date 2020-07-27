«Нырнул и так и не смог вынырнуть». В Белыничском районе утонул 10-летний мальчик

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трагедия на водоёме. В Белыничском районе утонул ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Тело нашли в 10 метрах от берега. Глубина в том месте едва достигала 1 метра 30 сантиметров. Пятеро мальчиков – ровесников из деревни Антонова Буда – пошли рыбачить на неглубокий водоём, заросший камышами.





Стало жарко и ребята решили искупаться. Дети плескались на мели, но один из мальчиков решил зайти на глубину.





Анастасия Лавринович, официальный представитель СК по Могилёвской области:

10-летний мальчик нырнул и так и не смог вынырнуть. Дети сообщили о произошедшем первому встречному взрослому. К сожалению, спустя некоторое время спасатели извлекли мальчика из водоема без признаков жизни. Белыничским районным отделом Следственного комитета по данному происшествию проводится проверка.





Что привело к трагедии, сейчас выясняют следователи. В семье, где рос мальчик, пятеро детей. Мать, по словам местных жителей, в это время собирала ягоды и грибы в лесу.