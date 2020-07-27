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«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Урожай зерна с учетом кукурузы в Беларуси должен составить минимум 9,5 миллионов тонн, и уборочная кампания сегодня гораздо важнее политической. На этом 27 июля сделал акцент Президент во время рабочей поездки в Несвижский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым делом Александр Лукашенко направился в поле. Глава государства ознакомился с уборкой озимой пшеницы. Президенту доложили о ходе жатвы.
Несвижский район традиционно входит в число лидеров в стране. Средняя урожайность там уже почти 65 центнеров с гектара. Кроме того, Александр Лукашенко посетил Несвижский завод детского питания.
Алена Сырова, корреспондент:
8 000 комбайнов и еще больше белорусов сегодня трудятся на миллионах гектарах полей, где колосятся пшеница и рожь, растут кукуруза и гречиха, почти убран рапс.
И хотя в графике Президента сегодня значилось другое мероприятие, можно было ожидать, что новую рабочую неделю Александр Лукашенко начнет в полях. Пандемия ли, электоральная кампания – посевная и уборочная всегда на особом контроле.
От того, сколько намолотим, запасем для себя и продадим другим, зависит экономическая безопасность Беларуси – отсюда прежде всего интерес главы государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
О главном на данный момент говорить решили на одном из полей Минской области. Принадлежит оно хозяйству «Новая жизнь», лучшему по урожайности в регионе.
– Ну сколько оно у тебя, под 100 дает?
Такой показатель – идеал, к которому нужно стремиться. Понятно, что многое зависит и от качества почв, и от сорта растений, и от ухода за ними. И потому отрадно, что в этом году абсолютно все регионы показывают большую урожайность, в среднем на почти 4,5 центнера с гектара.
Этого достаточно, чтобы рассчитывать на урожай колосовых в 8 миллионов тонн.
Прибавим к ним еще 1,5 миллиона тонн зерна кукурузы – вот она, задача-минимум. Вполне достижимая, если не сбавлять темпа. Пока же от прошлого 2019 года слегка отстаем
Александр Лукашенко из Несвижа улетал на вертолете, а значит, наверняка не упустил возможность оценить расстановку сил в полях, где сегодня действительно важное сражение.
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«Выборы выборами, а кушать все хотят». Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной в Несвижском районе
Новости Беларуси. Урожай зерна с учетом кукурузы в Беларуси должен составить минимум 9,5 миллионов тонн, и уборочная кампания сегодня гораздо важнее политической....
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