|
Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль
27.07.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Впечатления самые положительные,
Плавность хода, информативный руль и современный дизайн. Таким сегодня выглядит авто брестского автопрома с китайской начинкой.
Предмет для гордости: на VIN - номере автомобиля - сведения о том, что он - брестской сборки!
Поклонником городского автопрома, представляем сравнительные характеристики грузопассажирских микроавтобусов.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by