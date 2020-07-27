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Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль

27.07.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Впечатления самые положительные, пишет в своём канале Рогачук.

Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль

Плавность хода, информативный руль и современный дизайн. Таким сегодня выглядит авто брестского автопрома с китайской начинкой.

Предмет для гордости: на VIN - номере автомобиля - сведения о том, что он - брестской сборки!

Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль

Поклонником городского автопрома, представляем сравнительные характеристики грузопассажирских микроавтобусов.

Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль

Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль

Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль

Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль

Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль
Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль

Сегодня на Брестмаше протестировал первый брестский автомобиль
 
 
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  Впечатления самые положительные, пишет в своём канале Рогачук. Плавность хода, информативный руль и современный дизайн. Таким сегодня выглядит авто брестского...
 
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