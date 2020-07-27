|
«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый облик. Здание администрации Центрального района на улице Мельникайте «одели» в вышиванку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Национальный наряд из камня появился здесь благодаря масштабной реконструкции. Так же отремонтируют кровлю и заменят оконные блоки.
Здание пока еще окружено строительными лесами, но его преображение можно увидеть уже сейчас. Изменился и фасад: бело-розовый цвет стен стал глянцево-бежевым. Проектом предусмотрена и замена витражных стекол.
Мне кажется, это придаёт какую-то изюминку городу. На здании орнамент наш белорусский дает свой колорит.
Я считаю, что нашему городу нужны белорусские мотивы. Все-таки здание приобрело какой-то свой белорусский акцент, стало интереснее. Как-то заиграло.
Мне нравится этот орнамент, я похожий видел на флаге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района
Новости Беларуси. Новый облик. Здание администрации Центрального района на улице Мельникайте «одели» в вышиванку, сообщили в программе «Столичные подробности»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)