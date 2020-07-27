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«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района

27.07.2020 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый облик. Здание администрации Центрального района на улице Мельникайте «одели» в вышиванку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района

Национальный наряд из камня появился здесь благодаря масштабной реконструкции. Так же отремонтируют кровлю и заменят оконные блоки.

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района

Здание пока еще окружено строительными лесами, но его преображение можно увидеть уже сейчас. Изменился и фасад: бело-розовый цвет стен стал глянцево-бежевым. Проектом предусмотрена и замена витражных стекол.

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района

Мне кажется, это придаёт какую-то изюминку городу. На здании орнамент наш белорусский дает свой колорит.

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района

Я считаю, что нашему городу нужны белорусские мотивы. Все-таки здание приобрело какой-то свой белорусский акцент, стало интереснее. Как-то заиграло.

«Похожий видел на флаге». Как минчане реагируют на орнамент на здании администрации Центрального района

Мне нравится этот орнамент, я похожий видел на флаге.

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Новости Беларуси. Новый облик. Здание администрации Центрального района на улице Мельникайте «одели» в вышиванку, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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