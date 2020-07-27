Одни предприятия работают, другие – терпят убытки: Госконтроль изучил развитие плодоводства в Могилевском регионе

Источник материала: ОНТ

Комитет Госконтроля провел мониторинг развития плодоводства в Могилевской области и результаты специалистов не впечатлили. В 2010-ом году закончена целая госпрограмма, цель которой была увеличить урожай, сократить импорт минимум в три раза и расширить экспорт.

Хозяйствам выделили средства на саженцы, но с задачей справились не все. Некоторые сады погибли или почти не плодоносят. Конечно, многое зависит от погоды: майские заморозки существенно навредили. Но почему-то одни сохранили урожай, а другие из года в год загоняют сад в убытки. В некоторых хозяйствах и вовсе нет специалистов со знанием дела. Почему?

Сорняки в некоторых местах выше, чем сами яблони. Деревья болеют. Сад в «Михалевской Ниве» запущен уже несколько лет, об урожаях речи не идет. Год назад не собрали ни яблочка.

В «Михалевской Ниве» и рады бы садом заняться, возродить его. Да вот только средств на это нет: хозяйство в процедуре санации. Прежде всего, надо рассчитаться с кредиторами, а долг не маленький – более двух с половиной миллионов рублей. Поэтому вся выручка от основной продукции – молоко, зерно и мясо – идёт на погашение задолженности.

По правилам за деревьями должна ухаживать садоводческая бригада, но ее нет. Как и специалиста по садоводству, ответственного за состояние сада. Вот уже пять лет как эти обязанности возложили на главного агронома предприятия. Между тем его основная функция – следить за урожаем зерна и кормов. «Михалевская Нива» – одно из трех десятков предприятий Могилевской области, которые попали в государственную программу по развитию плодоводства. Выделили деньги (по нынешним меркам более четырех миллионов рублей) на покупку и посадку саженцев. Но с заданием справилась лишь половина хозяйств. И всего треть провела работу над ошибками.

За первые дни в хозяйстве «Рассвет имени Орловского» удалось собрать три тонны раннего сорта яблок. Плоды отправят на реализацию в собственную торговую сеть. То, что вырастет позже, уйдет в стабфонд и на продажу, в том числе и на экспорт. Об урожайности пока не загадывают, но судя по веткам, которые так и клонятся к земле, с этого участка будет не менее 40 тонн.

Уход за садом в 210 гектаров – это большая коллективная работа тех, кто душой болеет за фруктовые деревья. Под руководством главного технолога круглый год здесь трудятся 20 человек. Зимой обрезают ветви, летом занимаются обработкой, чтобы яблочко к яблочку собирать урожай. А ведь еще есть груши и смородина.

Садоводческая модель «Рассвета» – то, на что следует ровняться тем, кто взялся за это нелегкое дело. Для хозяйств подобных «Михалёвской Ниве» есть три сценария: выкорчевать сад, в очередной раз попросить государственной поддержки либо найти нового собственника, например, сдав сады в аренду. Этот вопрос в компетенции местной власти и решить его надо так, чтобы впредь не допустить бесхозяйственности на земле.

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