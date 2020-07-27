Нацбанк предупреждает о банковском мошенничестве. На что обращать внимание, чтобы не остаться без денег









Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





TUT.BY Специалисты обращают внимание на то, что мошенники, представляясь работниками банка или Ассоциации белорусских банков, нередко уже знают определенную информацию о жертве: имя и отчество (иногда еще и фамилию), номер паспорта, иногда — частично номер карточки, пишет





— Они называют имеющуюся у них информацию для создания у клиента доверия и уверенности, что звонит сотрудник банка. Для обзвона клиентов по-прежнему используется специальное программное обеспечение, которое обеспечивает подмену номера. Чаще всего злоумышленники просят назвать недостающие цифры карточки или 3-D Secure код, который пришел на мобильный телефон, — комментируют в Нацбанке.





Если мошенникам удалось выведать нужные данные, они могут перевести деньги с карты жертвы на свою карту, открыть счета в других банках через межбанковскую систему идентификации (МСИ), оформить онлайн-кредит.





Помимо этого, мошенники все чаще создают поддельные, фишинговые сайты, с помощью которых похищают данные карточек своих жертв. Такие сайты могут маскироваться под интернет-банки, «Белпочту», «Куфар».





— Злоумышленники могут притворяться как продавцами, так и покупателями. Торговые площадки чаще используются мошенниками как базы данных, сами же вредоносные ссылки и общение происходит в социальных сетях и популярных мессенджерах, — обращают внимание специалисты.





При этом адреса фишинговых сайтов похожи на настоящие и могут отличаться буквально одной буквой: например, kufarpay. space, kufar.name, belpost.biz.









Чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться денег, специалисты советуют придерживаться следующих правил:



