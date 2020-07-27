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Нацбанк предупреждает о банковском мошенничестве. На что обращать внимание, чтобы не остаться без денег

27.07.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последнее время в Беларуси участились случаи банковского мошенничества, сообщает Нацбанк. Как и раньше, мошенники нередко представляются сотрудниками банков, а теперь еще и представителями Ассоциации белорусских банков. Кроме того, нередки случаи, когда злоумышленники притворяются известными сервисами — «Белпочтой» или «Куфаром». В Нацбанке дали советы о том, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Специалисты обращают внимание на то, что мошенники, представляясь работниками банка или Ассоциации белорусских банков, нередко уже знают определенную информацию о жертве: имя и отчество (иногда еще и фамилию), номер паспорта, иногда — частично номер карточки, пишет TUT.BY

— Они называют имеющуюся у них информацию для создания у клиента доверия и уверенности, что звонит сотрудник банка. Для обзвона клиентов по-прежнему используется специальное программное обеспечение, которое обеспечивает подмену номера. Чаще всего злоумышленники просят назвать недостающие цифры карточки или 3-D Secure код, который пришел на мобильный телефон, — комментируют в Нацбанке.

Если мошенникам удалось выведать нужные данные, они могут перевести деньги с карты жертвы на свою карту, открыть счета в других банках через межбанковскую систему идентификации (МСИ), оформить онлайн-кредит.

Помимо этого, мошенники все чаще создают поддельные, фишинговые сайты, с помощью которых похищают данные карточек своих жертв. Такие сайты могут маскироваться под интернет-банки, «Белпочту», «Куфар».

— Злоумышленники могут притворяться как продавцами, так и покупателями. Торговые площадки чаще используются мошенниками как базы данных, сами же вредоносные ссылки и общение происходит в социальных сетях и популярных мессенджерах, — обращают внимание специалисты.

При этом адреса фишинговых сайтов похожи на настоящие и могут отличаться буквально одной буквой: например, kufarpay. space, kufar.name, belpost.biz.


Чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться денег, специалисты советуют придерживаться следующих правил:

  • установить лимит по расходам по карте;
  • завести карточку для оплаты в интернете и переводить на нее деньги, только когда собираетесь совершить покупку;
  • не разглашать данные своей карточки
  • установить надежные пароли для входов в системы;
  • пользоваться антивирусными программами;
  • установить СМС-оповещение;
  • проверять ссылки, по которым вы переходите (адрес сайта, значок в адресной строке, означающий, что соединение защищено).
 
 
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В последнее время в Беларуси участились случаи банковского мошенничества, сообщает Нацбанк. Как и раньше, мошенники нередко представляются сотрудниками банков, а...
 
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