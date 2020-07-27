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Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Когда преданность не имеет границ: в Китае верблюд прошел 100 километров, чтобы вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владельцы продали животное новым хозяевам, однако двугорбый сбежал.
Чтобы добраться до родных мест, верблюду пришлось пересечь пустыню Гоби, затем он выбрался на трассу. В пути он сильно поранился об острые камни и металлические изгороди, но продолжал идти.
Бывших владельцев так тронул поступок животного, что они выкупили его обратно и провели целую церемонию. Верблюда теперь никогда не продадут и не позволят ему работать.
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Новости Китая. Когда преданность не имеет границ: в Китае верблюд прошел 100 километров, чтобы вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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