ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали

27.07.2020 21:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Когда преданность не имеет границ: в Китае верблюд прошел 100 километров, чтобы вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали

Владельцы продали животное новым хозяевам, однако двугорбый сбежал.

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали

Чтобы добраться до родных мест, верблюду пришлось пересечь пустыню Гоби, затем он выбрался на трассу. В пути он сильно поранился об острые камни и металлические изгороди, но продолжал идти.

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали

Верблюд прошёл 100 километров, чтобы вернуться к хозяевам, которые его продали

Бывших владельцев так тронул поступок животного, что они выкупили его обратно и провели целую церемонию. Верблюда теперь никогда не продадут и не позволят ему работать.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. Когда преданность не имеет границ: в Китае верблюд прошел 100 километров, чтобы вернуться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Били витрины молотками и пытались взорвать полицейский участок. В США идёт новая волна протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика