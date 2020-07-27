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«У меня украли президента». Жительницу Городка будут судить за фото в Инстаграме

27.07.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На жительницу Городка Елену Винник милиционеры составили протокол за то, что она разместила в Instagram-stories фотографию, на которой держит лист с надписью «У меня украли президента».



Как сообщает «Витебская Весна», женщину обвиняют в проведении несанкционированного пикетирования.

Согласно милицейскому протоколу, Елена Винник 14 июля устроила на территории лыжероллерной трассы на Воробьевых горах под Городком несанкционированное пикетирование — с использованием плаката с надписью «У меня украли президента» и с размещением информации о мероприятии в интернете.

По словам Елены Винник, она действительно сделала фото с плакатом, который случайно нашла во время прогулки на велосипедах с семьей и друзьями на Воробьевых горах. Разместила фото в историях в своем Инстаграме.

Елена Винник утверждает, что это никоим образом не могло быть ни массовым мероприятием, ни «несанкционированным пикетированием».

— Это была история не столько политическая, сколько юмористическая, — говорит Елена.
 
 
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На жительницу Городка Елену Винник милиционеры составили протокол за то, что она разместила в Instagram-stories фотографию, на которой держит лист с надписью «У меня...
 
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