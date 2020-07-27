







"Райан начинал свою карьеру в канадском Ottawa Senators Minor Midget AAA, откуда затем перешел в Peterborough Petes, за который выступал с 2008 по 2011 год. В 2010 году сыграл за юношескую сборную (U-18) Канады на чемпионате мира в Беларуси: 6 матчей, 2 (2+0) очка.





В сезонах-2010/11 и -2011/12 играл в хоккейной лиге Онтарио и АХЛ. В сезоне-2012/13 дебютировал в НХЛ за "Бостон", итоговый наигрыш ограничился четырьмя матчами, а вот в фарм-клубе "медведей" Райан тогда набрал 57 (17+40) очков в 59 матчах. Дальше он все больше и больше играл в НХЛ, самым успешным стал сезон-2015/16 годов: 80 матчей, 49 (13+26) очков. Всего в НХЛ в составе "Бостона", "Эдмонтона", "Рейнджерс" и "Ванкувера" провел 325 матчей, в которых записал в свой актив 167 (48+119) результативных баллов. В АХЛ Спунер сыграл 157 матчей, набрал 142 (41+101) очка.



