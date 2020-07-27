Тимати покидает Black Star

Источник материала: ОНТ

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что уходит из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. Информацию о своем решении певец опубликовал в Instagram.

«Моя миссия в ООО "Музыкальный Лейбл Блэк Стар" подошла к концу», – написал рэпер. Тимати пояснил, что это взвешенное решение партнеров, которые проработали вместе свыше 20 лет. Также рэпер написал, что со временем его лейбл стал «группой компаний», которая сфокусировалась на статистике и оборотах. «Ребята хотят быть "Гуглом", "Верджином", "Амазоном", а мне, скорее, ближе концепция Илона Маска», – отметил певец.

По словам Тимати, он сохранит долю в некоторых проектах Black Star, включая сети бургерных, картингов и автомоек.

ФОТО: sova.ponominalu.ru

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