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Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередная кадровая новость из стана минского «Динамо». Белорусский представитель в КХЛ на год продлил контракт с Райаном Спунером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В минувшем сезоне канадский форвард стал самым результативным игроком команды. В 43 матчах он набрал 37 очков. Также в пассиве канадца минус 31 балл коэффициента полезности.
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Новости Беларуси. Очередная кадровая новость из стана минского «Динамо». Белорусский представитель в КХЛ на год продлил контракт с Райаном Спунером, сообщили в...
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