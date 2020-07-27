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Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо»

27.07.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередная кадровая новость из стана минского «Динамо». Белорусский представитель в КХЛ на год продлил контракт с Райаном Спунером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо»

Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо»

В минувшем сезоне канадский форвард стал самым результативным игроком команды. В 43 матчах он набрал 37 очков. Также в пассиве канадца минус 31 балл коэффициента полезности.

Люди в материале: Райан Спунер

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Очередная кадровая новость из стана минского «Динамо». Белорусский представитель в КХЛ на год продлил контракт с Райаном Спунером, сообщили в...
 
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