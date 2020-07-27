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Выдра рассмешила сеть попытками остановить воду из шланга (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В сети набирает популярность видео, главной героиней которого стала выдра. Ролик опубликован в TikTok.
На кадрах питомец пресекает попытки человека облить его водой из шланга. Как только на выдру попадает вода, животное мгновенно реагирует и закрывает шланг лапками.
Видео стало вирусным и набрало свыше 11 миллионов просмотров.
Пользователей сети поведение питомца развеселило: «Экономный питомец, в хозяйстве пригодится», «Теперь я хочу себе выдру!», «Выдра такая: "Эй, ты чего творишь, прекрати, хватит!"».
ФОТО: iStock
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В сети набирает популярность видео, главной героиней которого стала выдра. Ролик опубликован в TikTok. На кадрах питомец пресекает попытки человека облить его водой...
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