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Выдра рассмешила сеть попытками остановить воду из шланга (ВИДЕО)

27.07.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выдра рассмешила сеть попытками остановить воду из шланга (ВИДЕО)

В сети набирает популярность видео, главной героиней которого стала выдра. Ролик опубликован в TikTok

На кадрах питомец пресекает попытки человека облить его водой из шланга. Как только на выдру попадает вода, животное мгновенно реагирует и закрывает шланг лапками. 

Видео стало вирусным и набрало свыше 11 миллионов просмотров.

Пользователей сети поведение питомца развеселило: «Экономный питомец, в хозяйстве пригодится», «Теперь я хочу себе выдру!», «Выдра такая: "Эй, ты чего творишь, прекрати, хватит!"».  

ФОТО: iStock

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В сети набирает популярность видео, главной героиней которого стала выдра. Ролик опубликован в TikTok.  На кадрах питомец пресекает попытки человека облить его водой...
 
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