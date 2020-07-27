Выдра рассмешила сеть попытками остановить воду из шланга (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В сети набирает популярность видео, главной героиней которого стала выдра. Ролик опубликован в TikTok.

На кадрах питомец пресекает попытки человека облить его водой из шланга. Как только на выдру попадает вода, животное мгновенно реагирует и закрывает шланг лапками.

Видео стало вирусным и набрало свыше 11 миллионов просмотров.

Пользователей сети поведение питомца развеселило: «Экономный питомец, в хозяйстве пригодится», «Теперь я хочу себе выдру!», «Выдра такая: "Эй, ты чего творишь, прекрати, хватит!"».

ФОТО: iStock

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