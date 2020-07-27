Сергей Костицын тренируется с минской «Юностью»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сергей Костицын в поисках нового клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экс-игрок минского «Динамо», пропустивший минувший сезон из-за травмы, тренируется сейчас с минской «Юностью». Где продолжит карьеру звездный хоккеист, пока непонятно.





Напомним, в послужном списке 33-летнего форварда более 300 матчей в НХЛ и КХЛ.