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Сергей Костицын тренируется с минской «Юностью»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сергей Костицын в поисках нового клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Экс-игрок минского «Динамо», пропустивший минувший сезон из-за травмы, тренируется сейчас с минской «Юностью». Где продолжит карьеру звездный хоккеист, пока непонятно.
Напомним, в послужном списке 33-летнего форварда более 300 матчей в НХЛ и КХЛ.
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Новости Беларуси. Сергей Костицын в поисках нового клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Экс-игрок минского «Динамо», пропустивший минувший сезон из-за травмы,...
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