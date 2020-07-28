Игорь Стасевич стал лучшим игроком прошедшего тура по футболу

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола выбрала лучшего игрока прошедшего тура.

Им стал капитан БАТЭ Игорь Стасевич. В победном матче против «Минска» полузащитник борисовчан забил мяч и оформил три голевые передачи. Всего в нынешнем розыгрыше чемпионата Игорь Стасевич отличился пятью голами и отдал шесть точных пасов. В следующем туре БАТЭ сыграет на выезде против жодинского «Торпедо-БелАЗ».

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