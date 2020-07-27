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Белорусские программисты разработали мобильное приложение, которое поможет школьникам заработать первые деньги

27.07.2020 22:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские программисты разработали мобильное приложение, которое поможет школьникам заработать первые деньги

Работа – в один клик. Белорусские программисты разработали мобильное приложение, которое поможет школьникам найти вакансию. Задать поиск можно по месту жительства или по сфере интересов. 

Пока эпидемия COVID-19 вносит коррективы в летний отдых, для школьников хорошая возможность найти место работы. Ангелина Черкавская только перешла в 9-й класс, а уже задумалась о заработке. Пришла не одна, вместе с подругой.  

Ангелина Черкавская: «Там было написано, какая вакансия, сколько будет зарплата, и я знала, где это находится. Мне это подошло. Те навыки, которые мы получаем на этой работе, мы также можем воспользоваться ими и дома, и также мы понимаем, какая профессия нам подходит, а какая нет – лучше узнаем себя».

На разработку приложения ушло около месяца. Пока есть пилотная версия, но уже заметен интерес – более 500 скачиваний с начала июля. Доступно приложение для пользователей Android, но скоро появится и в яблочных гаджетах. 

Михаил Клебанов, руководитель проектов компании EPAM«Все, что нужно сделать школьнику, это скачать приложение. Открыть соответствующий раздел «работа» и пролистать определенное количество предложений, посмотреть, какие вакансии предлагаются. В каждой вакансии есть телефон, есть описание вакансии, иногда указывается и какая-то заработная плата». 

Вакансии подросткам готовы предложить около 30 организаций – обновляется ежедневно. В основном, готовы взять на технические специальности в детские сады либо школы. Оплата труда и официальное трудоустройство – гарантируют.   

Когда делу время – потехе час. Мобильное приложение подскажет и культурные места. Музеи, парки, театры. Пока, правда, в порядке эксперимента сервис доступен подросткам Ленинского района столицы, но задача сделать его доступным для всех школьников города. 

Елена Михайлиди, директор центра дополнительного образования детей и молодежи «Маяк»: «К нам, благодаря активной рекламе, уже присоединяются работодатели не только Ленинского района. Одна из сетей быстрого питания позвонила нам и предложила также стать работодателем и представиться в нашем мобильном приложении».  

В этом году лето провести с пользой смогут, по подсчетам специалистов, 22 тысячи школьников и студентов. Кто еще только думал об этом, благодаря появлению сервиса, поиск теперь займет считанные минуты.

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Работа – в один клик. Белорусские программисты разработали мобильное приложение, которое поможет школьникам найти вакансию. Задать поиск можно по месту...
 
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