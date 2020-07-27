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Белорусские программисты разработали мобильное приложение, которое поможет школьникам заработать первые деньги
Источник материала: ОНТ
Работа – в один клик. Белорусские программисты разработали мобильное приложение, которое поможет школьникам найти вакансию. Задать поиск можно по месту жительства или по сфере интересов.
Пока эпидемия COVID-19 вносит коррективы в летний отдых, для школьников хорошая возможность найти место работы. Ангелина Черкавская только перешла в 9-й класс, а уже задумалась о заработке. Пришла не одна, вместе с подругой.
На разработку приложения ушло около месяца. Пока есть пилотная версия, но уже заметен интерес – более 500 скачиваний с начала июля. Доступно приложение для пользователей Android, но скоро появится и в яблочных гаджетах.
Вакансии подросткам готовы предложить около 30 организаций – обновляется ежедневно. В основном, готовы взять на технические специальности в детские сады либо школы. Оплата труда и официальное трудоустройство – гарантируют.
Когда делу время – потехе час. Мобильное приложение подскажет и культурные места. Музеи, парки, театры. Пока, правда, в порядке эксперимента сервис доступен подросткам Ленинского района столицы, но задача сделать его доступным для всех школьников города.
В этом году лето провести с пользой смогут, по подсчетам специалистов, 22 тысячи школьников и студентов. Кто еще только думал об этом, благодаря появлению сервиса, поиск теперь займет считанные минуты.
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Белорусские программисты разработали мобильное приложение, которое поможет школьникам заработать первые деньги
Работа – в один клик. Белорусские программисты разработали мобильное приложение, которое поможет школьникам найти вакансию. Задать поиск можно по месту...
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