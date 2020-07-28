Солист группы «Иванушки International» признался в романе с 19-летней возлюбленной

Источник материала: ОНТ

У солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова появилась новая возлюбленная, пишет РИА Новости.

Продюсер группы Игорь Матвиенко сообщил журналистам телеканала МУЗ-ТВ, что девушка младше Григорьева-Апполонова на 30 лет.

Как отметил сам артист, недавно он летел из Сочи с приятелем, который развелся спустя 30 лет брака. «Женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. Я вчера весь полет ему тихо завидовал», – сказал солист группы «Иванушки International». Он добавил, что ему также хочется подобных отношений. «Мы же мужчины. Седина в бороду – бес в ребро. Вариантов много», – сказал Андрей Григорьев-Апполонов.

ФОТО: www.cosmo.ru

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