ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Солист группы «Иванушки International» признался в романе с 19-летней возлюбленной

28.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Солист группы «Иванушки International» признался в романе с 19-летней возлюбленной

У солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова появилась новая возлюбленная, пишет РИА Новости. 

Продюсер группы Игорь Матвиенко сообщил журналистам телеканала МУЗ-ТВ, что девушка младше Григорьева-Апполонова на 30 лет.

Как отметил сам артист, недавно он летел из Сочи с приятелем, который развелся спустя 30 лет брака. «Женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. Я вчера весь полет ему тихо завидовал», – сказал солист группы «Иванушки International». Он добавил, что ему также хочется подобных отношений. «Мы же мужчины. Седина в бороду – бес в ребро. Вариантов много», – сказал Андрей Григорьев-Апполонов.

ФОТО: www.cosmo.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова появилась новая возлюбленная, пишет РИА Новости.  Продюсер группы Игорь Матвиенко сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские программисты разработали мобильное приложение, которое поможет школьникам заработать первые деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика