В Гродно открылась школьная ярмарка. Что там и почем можно купить

Источник материала: Tut.by

В Гродно на автостоянке около торгового центра «OldCity» начал работать школьный базар. Торговые организации города и индивидуальные предприниматели предлагают канцтовары, школьные костюмы, обувь, ранцы. В общем, все что нужно для школы. Что и почем на ярмарке, узнавал TUT.BY.





В знойный июльский день среди прилавков покупателей пока немного: несколько семей выбирают ранцы, женщины покупают тетрадки и альбомы. Продавцы говорят, что к вечеру посетителей ярмарки станет больше. Ну и школьный базар только-только начал работать — и не все гродненцы знают о нем.

На школьной ярмарке, как и в прошлые годы, можно купить канцтовары, ранцы, пеналы, одежду для школьников. Всего на автостоянке около торгового центра — около 30 палаток.









Здесь торгуют как предприниматели, так и госпредприятия. Купить можно изделия как белорусского легпрома, так и привозной товар или, например, школьные костюмы, отшитые по специально разработанным лекалам. Индивидуальный предприниматель нахваливает товар:

— Лекала костюмов мы специально разрабатывали несколько лет, тщательно подбирая и материалы, и фурнитуру. Посмотрите, ткань не мнется. Этот пиджак можно принести в рюкзаке со сменкой — и ничего ему не будет. Или вот брюки: в них есть запас на размер, ребенок вырос — и можно отпустить брючину. И материал тоже подобран такой, что, если где-то ребенок запачкался, легко можно почистить.

Цены в палатке средние по ярмарке: рубашки для мальчиков от 35 рублей, блузки для девочек — 35−50, пиджаки — по 90, сарафаны — 60−65 рублей.









В соседнем павильоне можно купить белорусские трикотажные пуловеры и свитера, сарафаны и костюмы. Есть также рубашки для мальчиков по 35 рублей. Здесь продавцы говорят, что вся продукция — белорусского производства и выполнена преимущественно из натуральных материалов.

Рядом — палатка с яркими заколками и резинками для девочек.

Много на ярмарке ранцев. Цены разнятся: простые рюкзаки по 29−35 рублей, с ортопедической спинкой и жестким каркасом — от 85. Есть здесь портфели попроще китайского производства, есть фирменные и подороже — на любой вкус и кошелек. Цены на ранцы в принципе везде практически одинаковые.













Пеналы — по 5−16 рублей, общие тетради — 1−3 рубля, тетради на 12 листов — 0,18−0,45 рубля, папки для тетрадей — 5−19 рублей, набор цветного картона — 5−6 рублей, наборы карандашей (в зависимости от количества цветов) — 6−10 рублей, наборы обложек для учебников по 4,5−6 рублей.

Время работы ярмарки: с 11.00 до 19.00 каждый день до 6 сентября.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com