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Родственники погибших в ДТП с лесовозом отсудили у «Ивацевичдрев» 217 тысяч
Источник материала: Tut.by
Суд Пружанского района обязал «Ивацевичдрев» выплатить 217,5 тысячи рублей родственника погибших в
Гражданское дело рассмотрели 26 июля. Суд удовлетворил требования родственников и обязал предприятие выплатить 217,5 тысячи рублей морального вреда.
ДТП в Ружанах, напомним, произошло в феврале 2019 года. Груженный лесом МАЗ перевернулся на главной улице Ружан — Косовской. Бревна свалились на пешеходов. Под завалом погибли 44-летняя жительница Ружан Лидия и ее 6-месячная внучка Ева. 25-летняя мама малышки Виктория получила тяжелые травмы.
В январе суд
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В ДТП погибла 44-летняя жительница Ружан и ее 6-месячная внучка.
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