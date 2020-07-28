ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Родственники погибших в ДТП с лесовозом отсудили у «Ивацевичдрев» 217 тысяч

28.07.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Пружанского района обязал «Ивацевичдрев» выплатить 217,5 тысячи рублей родственника погибших в ДТП с лесовозом 44-летней жительницы Ружан и ее 6-месячной внучки, сообщает пресс-служба Брестсского областного суда.


Фото: 1reg.by

Гражданское дело рассмотрели 26 июля. Суд удовлетворил требования родственников и обязал предприятие выплатить 217,5 тысячи рублей морального вреда.

ДТП в Ружанах, напомним, произошло в феврале 2019 года. Груженный лесом МАЗ перевернулся на главной улице Ружан — Косовской. Бревна свалились на пешеходов. Под завалом погибли 44-летняя жительница Ружан Лидия и ее 6-месячная внучка Ева. 25-летняя мама малышки Виктория получила тяжелые травмы.

В январе суд признал водителя лесовоза виновным в непринятии мер для надлежащего расположения и крепления перевозимого груза, а также в превышении скорости, что повлекло «по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения» маме погибшего ребенка. Ему назначили семь лет колонии-поселения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ДТП погибла 44-летняя жительница Ружан и ее 6-месячная внучка.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пружанах построят новый стадион для брестского «Руха» - там будет их база
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика