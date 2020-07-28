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Модель показала, как выглядит без фильтров и фотошопа, но подписчики оценили

28.07.2020 08:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дочь американской актрисы Ким Бейсингер решила продемонстрировать подписчикам власть естественного освещения, фильтров и фотошопа и показала, как выглядят ее фотографии без редактуры. Разница налицо, но фолловеры не спешат критиковать параметры модели.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от i r e l a n d (@irelandbasingerbaldwin) 12 Июл 2020 в 12:40 PDT

Айрленд Болдуин — американская модель, дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина, а также сестра Хейли Бибер — не только радует поклонников съемками в таких фильмах, как «Забойный реванш», но и ведет блог в инстаграме, где делится с фолловерами снимками с профессиональных фотосессий и рядовыми селфи.

Девушка не стесняется публиковать свои фотографии, сделанные крупным планом.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от i r e l a n d (@irelandbasingerbaldwin) 24 Июл 2020 в 2:40 PDT

В конце июля модель решила избавить людей от токсичной зависимости от красивой картинки и придумала для этого радикальный способ: она наглядно показала подписчикам, что не стоит верить всему, что им показывают в инстаграме, ведь реальность часто очень разительно отличается от ожидания.

Айри опубликовала фотографии, которые были сняты не в студии с профессиональным светом и впоследствии отредактированы в фотошопе, а простые, не постановочные кадры, сделанные папарацци в тот момент, когда модель об этом не подозревала.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от i r e l a n d (@irelandbasingerbaldwin) 19 Июл 2020 в 9:34 PDT

На снимках фигура девушки выглядит не так идеально, как на других фото в инстаграме, но именно об этом Айрленд и хотела сказать подписчикам.

— Помните, люди! Освещение — это всё, и СМИ при желании всегда могут сделать так, чтобы люди выглядели не очень хорошо под прицелом их камер. Разве у нас мало чего происходит в мире? Как люди успевают следить за другими? Да, у меня нет шести кубиков пресса, но я работаю над своей фигурой, и мне плевать на других. Я считаю, что нужно поощрять бодипозитив, это лучшее хобби, — написала она.

Фолловеры Айри оценили смелость модели, и в комментариях не нашлось места для критики. Напротив, люди благодарны модели за то, что она не пропагандирует нездоровые идеальные формы, которые вводят в заблуждение юных девушек и парней, а заодно заставляют их стесняться собственной внешности.

 
 
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Дочь американской актрисы Ким Бейсингер решила продемонстрировать подписчикам власть естественного освещения, фильтров и фотошопа и показала, как выглядят ее...
 
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