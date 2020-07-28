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В Минске откроется фестиваль «Кинемо» - показы немого кино под открытым небом

28.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фестиваль немого кино и современной музыки «Кинемо 2020» пройдет в Минске с 30 июля по 27 августа, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» организаторы.

В Минске откроется фестиваль «Кинемо» - показы немого кино под открытым небом
Это показы фильмов под открытым небом во внутреннем дворике музея-мастерской З.И.Азгура под живую музыку. Создатели проекта – участники Cinemascope и Ассоциации молодых белорусских композиторов (некоторые, кстати, поляки), которые, вместе с музыкантами, работали над саундтреками к фильмам фестивальной программы. Получается, что покажут классику, но с современным звучанием.



Во время первого сеанса, 30 июля, в 21:30 покажут комедийную мелодраму «Младший брат» 1927-года режиссеров Теда Вильде, Льюиса Майлстоуна и Гарольда Ллойда. Речь пойдет о самом младшем из троих братьев из влиятельной американской семьи – робком, но остроумном Гарольде. Это романтическая и семейная история.



6 августа на экране «Путешествие на Марс», датская лента 1918 года, которую снял Форест Хольгер-Мадсен. Это фантастика во времена, когда еще даже не думали о компьютерных спецэффектах, но уже могли показать небесный корабль, готовый  к космическому путешествию.

13 августа можно увидеть «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине, фильм 1920 года, ставший началом немецкого экспрессионизма. Главный персонаж – бродячий фокусник, который показывает публике некого Чезаре, пребывающего в состоянии сна уже 23 года, но, во время коротких пробуждений, отвечающего на вопросы о будущем. Это триллер, где есть похищение, любовь и даже убийство.

20 августа – вечер, посвященный немецкому фильму «Асфальт» Джо Мэя, истории об Эльзе Крамер, очаровательной преступнице и воровке, которая живет в Берлине 1920-х годов и с легкостью обманывает мужчин.

27 августа ожидается несколько короткометражных фильмов –  манифест французского авангарда «Антракт» Рене Клера, две ленты Мана Рэя, «Оставьте меня в покое» и «Морская звезда», а также «Андалузский пес» Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали.
 
Теги: Минск
 
 
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Фестиваль немого кино и современной музыки «Кинемо 2020» пройдет в Минске с 30 июля по 27 августа, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» организаторы.
 
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