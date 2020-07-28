И.А. Мамайко: «Всегда рад услышать своих избирателей»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На прошлой неделе, 21 июня, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Столбцовскому избирательному округу № 70 Иван Мамайко с рабочим визитом посетил Несвиж, где встретился с коллективом в/ч № 97047 и принял участие в работе общественной приемной. На базе войсковой части народный избранник подвел итоги своей парламентской деятельности за первое полугодие 2020 года.

— На выборах депутата Палаты представителей Национального собрания баллотировался как независимый кандидат, поэтому никаких политических лозунгов и требований платформ политических партий я не выдвигал. Основную свою задачу видел в работе с проблемами избирательного округа, в состав которого входят Несвижский и Столбцовский районы, — рассказал Иван Андреевич в беседе с корреспондентом «НН». — По согласованию с руководством парламента, ежемесячно пять дней я работаю в своем округе. Обязательно провожу прием граждан и юридических лиц и «прямые телефонные линии» в Несвиже и Столбцах. На протяжении всего остального времени стараюсь поддерживать дистанционный диалог с избирателями. Номера мобильных телефонов мой и моего помощника всем известны, работает и сайт Палаты представителей Национального собрания.

В текущем году к депутату И.А. Мамайко от граждан поступило порядка 60 обращений. В основном, люди просили помощи и содействия в решении частных проблем. Но были и такие вопросы, которые, по мнению Ивана Андреевича, необходимо обобщить.

— Ко мне обратился человек, мать которого проживает в городе Несвиже. Сам он сейчас живет в Германии, достиг пенсионного возраста, — продолжил И.А. Мамайко. — Согласно нашему законодательству, лицо, которое постоянно проживает за пределами Республики Беларусь, должно получать причитающуюся пенсию в том государстве, где проживает. Но у Беларуси с Германией нет взаимного соглашения. И, на мой взгляд, человек несправедливо лишается заслуженной пенсии, ведь в свое время он работал в нашей стране и из его зарплаты удерживались пенсионные взносы. Несмотря на то, что он проживает в другой стране, он остался гражданином Республики Беларусь. К сожалению, урегулировать вопрос на уровне ведомственных отношений не удалось. Планируем выйти с инициативой о внесении изменений в Закон о пенсионном обеспечении. Поэтому связь депутата с людьми очень важна, и я прошу своих избирателей поддерживать этот контакт.

В предвыборной программе Иван Мамайко обещал приложить максимум усилий для включения Несвижа и Столбцов в государственную программу по строительству социально значимых объектов. В Несвиже уже активно ведется строительство нового детского сада, его ввод запланирован в конце текущего года. В Столбцах 17 июля была произведена закладка капсулы и первого камня новой четвертой школы. Депутат надеется, что несмотря на все трудности, и этот объект в ближайшие годы распахнет свои двери.

— В своей предвыборной программе основным направлением определил обеспечение общественного порядка, борьбу с преступностью, — говорит И.А. Мамайко. — В связи с этим, я вошел в парламенте в состав комиссии по национальной безопасности, которая работает над законопроектами этого направления. В целом за истекший период этого года в парламенте было принято порядка 80 нормативных актов, часть которых — ратификация международных соглашений. Так, с 1 июля был упрощен визовый режим с Евросоюзом и, соответственно, визовый сбор значительно снизился.

Также депутатами Палаты представителей в первом полугодии 2020 года велась работа над рядом законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в действующие законы — Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь. На рабочих совещаниях Иван Мамайко озвучил 15 замечаний жителей Несвижского и Столбцовского районов. Так, в проекте нового КоАП была представлена балльная система наказаний для нарушителей ПДД. Но большинство наших граждан высказывалось против ее введения. Такая же точка зрения и у самого депутата.

— Считаю, что в таком случае человек будет нести двойное наказание, плюс сложная система учета. Мы вышли с инициативой, коллеги-депутаты поддержали нас, и в первом чтении законопроект был отклонен, — рассказывает И.А. Мамайко. — Сегодня, согласно Кодексу, административные правонарушения не различаются: перешел ты улицу в неположенном месте, превысил скоростной режим или совершил мелкое хищение, избил кого-то. Но ведь очевидно, что тяжесть этих правонарушений совершенно разная. Человек совершил проступок, и целый год за ним будет числиться данное административное правонарушение. Сейчас в первом чтении рассматриваются предложения по делению правонарушений на три группы: не представляющие большой общественной опасности (например, фотофиксация превышения скорости, нарушение будет считаться погашенным с момента уплаты штрафа), средней степени тяжести (6 месяцев) и более тяжкое правонарушение (1 год). Также в нашей республике сегодня ведется компьютерный учет всех правонарушений, который совершил гражданин. На данный момент сведения о них в базе данных хранятся в течение 10 лет. В будущем у человека могут возникнуть дополнительные неприятности, например, при трудоустройстве. Сейчас обсуждается вопрос о сокращении срока хранения сведений о правонарушениях граждан до трех лет.

Депутатами также рассматривается в первом чтении законопроект о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории. Но и здесь есть ряд нюансов. Общественность активно вносила свои предложения. В частности, предлагается сделать градацию между теми лицами, которые впервые направляются в ЛТП, и теми, кто туда попадает уже во второй и последующие разы. Чаще всего гражданина отправляют лечиться на год, но уже через шесть месяцев он возвращается как условно исправившийся. Но процент рецидива у лиц данной категории высокий. Поэтому внесено предложение, чтобы граждане, повторно направляемые в данное учреждение, не имели такого послабления как сокращенный срок лечения.

— Большой объем работы проделан по законопроекту об амнистии, в 2020 году под нее попадают порядка 5,5 тысячи осужденных. Лет десять назад Беларусь коснулась страшная беда, связанная с оборотом наркотиков. В стране появились синтетические наркотики, и наше государство очень жестко ответило на вызов. Так называемые «закладчики», чаще всего это — молодые парни в поисках легкого заработка, попадали под тяжкую статью — сбыт наркотических средств организованной группой, приговаривались судом к большим срокам заключения, — поясняет И.А. Мамайко. — Содержались такие осужденные в исправительных учреждениях отдельно от других осужденных либо в отдельных исправительных учреждениях. К депутатам поступало много предложений от наших граждан. И 25 июня Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь принят проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь». Предусматривается корректировка правового режима отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении граждан, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, а также упразднение специальных отрядов, в которых отбывают наказания лишь лица, осужденные по данной статье.

Белорусские парламентарии ведут и международное онлайн-сотрудничество. В связи с пандемией, решение всех вопросов проходит в режиме онлайн. Недавно И.А. Мамайко участвовал в онлайн-встрече, проводимой ОБСЕ и антитеррористическим управлением ООН, по теме: «Угроза экстремизма и терроризма в условиях пандемии». Мнениями обменялись 65 парламентариев.

— Конечно, для эффективной работы депутату необходимо знать, какие проблемы волнуют сегодня его избирателей. Но никто лучше самих людей не знает, что именно необходимо сделать в первую очередь для улучшения условий их жизни, — подчеркивает в нашем разговоре Иван Андреевич. — Всегда рад услышать своих избирателей. Стараюсь держать руку на пульсе, встречаться с людьми, вникать в их проблемы. Ведь моя задача как депутата — обозначить проблему и предложить пути ее решения, внести предложения по улучшению уровня жизни избирателей.

А с 14 июля в стране заработали общественные приемные, сам я подключался к их работе в Столбцах и Несвиже. Прием ведут представители общественных организаций с участием специалистов разных сфер. В основном, жители районов обращаются со своими частными проблемами, здесь им подсказывают, как можно решить их вопрос, дают аргументированное разъяснение. В Столбцах в общественной приемной была поднята проблема отсутствия в райцентре общественных туалетов. Вопрос этот взят на контроль, продумывается решение. Общественные приемные считаю элементами гражданского общества, когда люди осознают свою ответственность за происходящее, готовы участвовать в жизни страны, вносить свои предложения. В то же время и власть демонстрирует свою открытость и готовность к такому диалогу. Ведь мы все живем в одной стране и все нацелены на содействие ее развитию, каждый на своем рабочем месте. Только вместе можно добиться большего.

Рассказать о своих проблемах и предложениях жители Несвижского района могут по 8 августа включительно в здании центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо по ул. Белорусской, 5. С понедельника по пятницу специалисты принимают граждан с 13.00 до 19.00, в субботу — с 10.00 до 12.00. Задать свои вопросы можно и по телефону 2-29-46.

Оксана ГРОХ.