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Еще раз об африканской чуме свиней

28.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В настоящее время отмечаются вспышки африканской чумы свиней в сопредельных с Республикой Беларусь государствах (Россия, Литва, Польша, Украина).

По имеющейся информации, в неблагополучных регионах основное количество случаев АЧС зарегистрировано на личных подворьях граждан, где в должной мере не была обеспечена биологическая защита свинопоголовья. Зачастую владельцы свиней или члены их семей являлись работниками лесопользовательских организаций, промышляли охотой на дикого кабана, активно посещали лес. Значительная часть подворий граждан, в которых возникало заболевание, примыкала к лесным массивам, и дикий кабан к ним непосредственно подходил. Имели место случаи выгульного содержания свиней.

С началом заготовительного сезона лесной продукции (лекарственных трав, ягод, грибов и другой) возрастает вероятность заноса возбудителя АЧС на личные подворья граждан, в помещения, где содержатся домашние свиньи, а также на свиноводческие комплексы и фермы.

На данный момент не существует эффективной вакцины для защиты свиней от этой болезни. И хотя она не представляет непосредственной угрозы для здоровья человека, ее вспышки могут иметь разрушительные последствия, поскольку самые опасные формы смертельны для 100 % инфицированных животных.

Уважаемые граждане! Установлено, что причиной заболеваний свиней в личных подсобных хозяйствах в большинстве случаев явился сам хозяин. Несоблюдение мер профилактики после посещения лесных массивов, охоты, завоз свиней, покупка поросят у граждан без предварительного ветеринарного осмотра, отгрузка свиней при продаже покупателю на транспорт, не прошедший дезинфекцию, отсутствие сменной рабочей спецодежды и обеззараживания обуви могут явиться причиной заноса вируса АЧС. Свиньи могут заразиться через корм, при использовании в корм пищевых и боенских отходов.

Вирус АЧС погибает при температуре 700 °С в течение 20 минут.  При 900 °С — практически мгновенно.

В целях недопущения возникновения и распространения особо опасных заболеваний на территории Несвиж-ского района гражданам, содержащим личное подсобное хозяйство, необходимо обеспечить выполнение ветеринарно-санитарных правил (далее — ВСП) содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2013 № 758. Их выполнение позволит сохранить здоровье животных и избежать возможности заноса и распространения вируса АЧС.

Напоминаем, что, согласно п.20  ВСП № 758 от 29.08.2013 и решению Несвижского райисполкома                 № 1375 от 5 сентября 2016 г., определены буферные зоны от свиноводческих комплексов «Новый Снов» (аг. Снов, д. Н. Снов, Грусково, Слобода, Грицы, Горный Снов, Тарейки)  и «Лань» (аг. Лань, д. Качановичи, Чановичи, Кирковщина, Осмолово, Войниловичи, Фербовщина, пос. Госсортучасток), свинотоварных ферм «Куноса» (д.Куноса), «Саска Липка» (д. Саска Липка)  и «Козлы» (д. Козлы, Малоеды, Кохоновичи),  где запрещается содержание свиней физическими лицами в личных подсобных хозяйствах граждан.

В случае заболевания или падежа свиней, с целью диагностики и исключения заболевания АЧС необходимо  обратиться  по месту проживания к главному ветврачу хозяйства или в ГУ «Несвижская районная ветеринарная станция» по телефонам: 2-40-25, 2-35-01, 2-38-68, 2-52-81, 2-47-92, а также в Городейскую или Сновскую участковые лечебницы.

Сергей  СТРЕЧЕНЬ,  

главный ветеринарный врач Несвижского района.                    

 

 


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В настоящее время отмечаются вспышки африканской чумы свиней в сопредельных с Республикой Беларусь государствах (Россия, Литва, Польша, Украина). По имеющейся
 
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