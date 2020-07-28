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Заканчивается республиканская профилактическая акция «Трезвый водитель»

28.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Как сообщили в ОГАИ Несвижского РОВД, сегодня, 28 июля, на территории Минской области заканчивается республиканская профилактическая акция «Трезвый водитель», которая началась 24 июля.

Акция проводилась с  целью пресечения фактов управления транспортом в состоянии опьянения как одной из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым грубым и опасным нарушением Правил дорожного движения, которое неминуемо приводит к ДТП.

В ходе мероприятия работали рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Несение службы нарядами милиции было приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками (кафе, АЗС и др.), особенно в вечернее и ночное время суток. 

В соответствии с действующим законодательством каждый водитель обязан знать, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также за отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафа от 50 до 100 базовых величин. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом  предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

ГАИ предупреждает: прежде, чем садиться за руль после пары бокалов вина или коктейля, стоит вспомнить о том, что даже самая небольшая доза алкоголя может быть фатальной! И рано или поздно результатом езды в нетрезвом виде станет ваша сломленная жизнь.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102. Нетрезвому водителю не место за рулем!

«НН».

 


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Как сообщили в ОГАИ Несвижского РОВД, сегодня, 28 июля, на территории Минской области заканчивается республиканская профилактическая акция «Трезвый водитель»,...
 
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