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В Пружанах построят новый стадион для брестского «Руха» — там будет их база

28.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пружаны выбрали для создания базы брестского футбольного клуба «Рух». Об этом сообщает газета «Раённыя будні» со ссылкой на председателя местного райисполкома Юрия Бисуна.

Фото: ФК "Динамо" (Брест)

Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

О футбольных перспективах райцентра глава района сообщил на встрече с трудовым коллективом Пружанского консервного завода. По его словам, в Пружанах собираются построить новый современный микрорайон с «вместительным стадионом».

«Наш регион выбрали для создания базы для футбольного клуба «Рух», — сообщает газета.

 
Теги: Брест
 
 
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  Пружаны выбрали для создания базы брестского футбольного клуба «Рух». Об этом сообщает газета «Раённыя будні» со ссылкой на председателя местного райисполкома...
 
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