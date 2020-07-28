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В Пружанах построят новый стадион для брестского «Руха» — там будет их база
28.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пружаны выбрали для создания базы брестского футбольного клуба «Рух». Об этом сообщает газета
Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: ФК «Динамо» (Брест)
О футбольных перспективах райцентра глава района сообщил на встрече с трудовым коллективом Пружанского консервного завода. По его словам, в Пружанах собираются построить новый современный микрорайон с «вместительным стадионом».
«Наш регион выбрали для создания базы для футбольного клуба «Рух», — сообщает газета.
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Пружаны выбрали для создания базы брестского футбольного клуба «Рух». Об этом сообщает газета «Раённыя будні» со ссылкой на председателя местного райисполкома...
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