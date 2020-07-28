Президент посещает бригаду спецназа внутренних войск в Уручье

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает во вторник, 28 июля, войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая находится в Уручье в Минске, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что Главе государства покажут образцы военной техники внутренних войск и ОМОН ГУВД Мингорисполкома, а также тактико-специальное занятие с участием батальона специального назначения.

Кроме того, Лукашенко посетит недавно построенное на территории части общежитии семейного типа. Там ему доложат о том, как обеспечивают жильем военнослужащих внутренних войск.

Ожидается, что Президент встретится с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram