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Президент посещает бригаду спецназа внутренних войск в Уручье

28.07.2020 10:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент посещает бригаду спецназа внутренних войск в Уручье

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает во вторник, 28 июля, войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая находится в Уручье в Минске, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что Главе государства покажут образцы военной техники внутренних войск и ОМОН ГУВД Мингорисполкома, а также тактико-специальное занятие с участием батальона специального назначения.

Кроме того, Лукашенко посетит недавно построенное на территории части общежитии семейного типа. Там ему доложат о том, как обеспечивают жильем военнослужащих внутренних войск.

Ожидается, что Президент встретится с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает во вторник, 28 июля, войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая находится в Уручье в Минске, сообщает БЕЛТА....
 
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