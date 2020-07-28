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Тихановская не захотела сниматься с выборов в обмен на освобождение мужа
Источник материала: KYKY>
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
«Вопрос уже не только в Сергее сейчас. <…> Тем, что выйдет Сергей, я осчастливлю двоих человек – себя и его. Но миллионы людей, которые поверили Тихановской и Тихановскому… Я должна думать, что предам каждого из них. Они мне поверили <…>, что я пойду до победы, до конца», – заявила Светлана.
Она также думает, что ее муж «никогда бы не позволил этого сделать». «И мои внутренние убеждения не позволят этого сделать. На данный момент я не обменяю мужа на семь миллионов беларусов [число избирателей в стране]», – сказала кандидат.
Обложка: ТАСС.
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