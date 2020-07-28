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Эксперт: биткоин гармонирует в росте с золотом и может стать тихой гаванью для финансов

28.07.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

- Для начала хотелось бы отметить, что основные криптовалюты и золото на сегодняшний день гармонируют в росте. Такое поведение данных разнородных активов мы замечаем не первый раз за последние три года. Это связано с тем, что в период мировой нестабильности, люди ищут «тихую гавань» для своих финансов.

Оказалось, что привычные финансовые инструменты: валюта, акции, деривативы – сильно подвержены глобальным потрясениям, региональным и отраслевым неурядицам. Когда мир переживает слом социально-экономического уклада, они не становятся подушкой безопасности, а только усложняют финансово-хозяйственное положение людей и бизнеса.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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