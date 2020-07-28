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Эксперт: биткоин гармонирует в росте с золотом и может стать тихой гаванью для финансов
Источник материала: Myfin
Оказалось, что привычные финансовые инструменты: валюта, акции, деривативы – сильно подвержены глобальным потрясениям, региональным и отраслевым неурядицам. Когда мир переживает слом социально-экономического уклада, они не становятся подушкой безопасности, а только усложняют финансово-хозяйственное положение людей и бизнеса.
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