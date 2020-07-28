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Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полесье. 25 километров от Бреста. Агрогородок Остромечево. Можно сказать, это местечко – пилот для обкатки технологии превращения белорусских поселков в деревню будущего.
В свое время Остромечево стал одним из первых агрогородков в стране. Принципы для комфортной жизни на селе заложили еще тогда. Усадебная застройка в европейском стиле, хорошие дороги, тротуары, аллеи с фонарями… Когда вокруг такой порядок, каждый и свой участок стремится оформить максимально привлекательно.
Любовь Петрович, жительница аг. Остромечево:
У нас большая семья, шестеро детей, нам здесь просто замечательно живется. По улицам везде цветочки, каждый старается навести красоту.
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В Брестской области под форматирование в деревни будущего для начала определили три агрогородка. Беловежский в Каменецком районе, Парохонск на Пинщине и Остромечево в Брестском районе. Он первым получил генплан – по сути, масштабную программу развития на годы вперед.
Инна Дячек, председатель Лыщицкого сельсовета:
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Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?
Новости Беларуси. Полесье. 25 километров от Бреста. Агрогородок Остромечево. Можно сказать, это местечко – пилот для обкатки технологии превращения белорусских...
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