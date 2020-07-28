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Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

28.07.2020 11:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полесье. 25 километров от Бреста. Агрогородок Остромечево. Можно сказать, это местечко – пилот для обкатки технологии превращения белорусских поселков в деревню будущего.  

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Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

В свое время Остромечево стал одним из первых агрогородков в стране. Принципы для комфортной жизни на селе заложили еще тогда. Усадебная застройка в европейском стиле, хорошие дороги, тротуары, аллеи с фонарями… Когда вокруг такой порядок, каждый и свой участок стремится оформить максимально привлекательно.   

Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

Любовь Петрович, жительница аг. Остромечево:  
Изменилось многое. Дороги нам сделали. Детям здесь очень хорошо, всё рядышком: школа, всё есть для молодежи, кружки, секции.  

У нас большая семья, шестеро детей, нам здесь просто замечательно живется. По улицам везде цветочки, каждый старается навести красоту.  

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Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

В Брестской области под форматирование в деревни будущего для начала определили три агрогородка. Беловежский в Каменецком районе, Парохонск на Пинщине и Остромечево в Брестском районе. Он первым получил генплан – по сути, масштабную программу развития на годы вперед.   

Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

Инна Дячек, председатель Лыщицкого сельсовета:   
После принятия таких решений, естественно, хочется что-то улучшить для населения – не только для будущего, но и то, что мы имеем. Были отремонтированы три дороги, уличное асфальтное покрытие. Было отремонтировано на трех улицах уличное освещение, разбита аллея семейных деревьев, где участвовали в посадке молодые многодетные семьи. Проведено озеленение центра Остромечево. Улучшение условий на селе, чтобы они были приравнены к городским.  

Люди в материале: Любовь Петрович, Инна Дячек

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Полесье. 25 километров от Бреста. Агрогородок Остромечево. Можно сказать, это местечко – пилот для обкатки технологии превращения белорусских...
 
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