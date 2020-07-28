ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На пожаре в Осиповичском районе погибли 19 телят

28.07.2020 13:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На пожаре в Осиповичском районе погибли 19 телят

В агрогородке Протасевичи Осиповичского района ночью загорелся телятник молочно-товарной фермы «Протасевичи» ОАО «Осиповичиагропромтехснаб». В результате погибли 19 телят, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС Беларуси. 

Информация о пожаре поступила в МЧС в 01:10. Погибли 19 телят, еще 14 спасли сотрудники фермы и МЧС. 

Огонь уничтожил 45 кв.м кровли и повредил стены телятника. Причина возгорания устанавливается.

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В агрогородке Протасевичи Осиповичского района ночью загорелся телятник молочно-товарной фермы «Протасевичи» ОАО «Осиповичиагропромтехснаб». В результате...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мама в коме, дядя погиб». Мошенники взломали страницу блогера в Instagram и собрали деньги с подписчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика