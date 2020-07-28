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На пожаре в Осиповичском районе погибли 19 телят
Источник материала: ОНТ
В агрогородке Протасевичи Осиповичского района ночью загорелся телятник молочно-товарной фермы «Протасевичи» ОАО «Осиповичиагропромтехснаб». В результате погибли 19 телят,
Информация о пожаре поступила в МЧС в 01:10. Погибли 19 телят, еще 14 спасли сотрудники фермы и МЧС.
Огонь уничтожил 45 кв.м кровли и повредил стены телятника. Причина возгорания устанавливается.
ФОТО: pixabay
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В агрогородке Протасевичи Осиповичского района ночью загорелся телятник молочно-товарной фермы «Протасевичи» ОАО «Осиповичиагропромтехснаб». В результате...
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