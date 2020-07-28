«Мама в коме, дядя погиб». Мошенники взломали страницу блогера в Instagram и собрали деньги с подписчиков

Источник материала: Tut.by

Романа Сидорко ведет блог в Instagram, в котором рассказывает о строительстве дома в деревне под Минском и загородной жизни. На страничке у девушки больше 6000 подписчиков. На прошлой неделе аккаунт Романы взломали и начали рассылать от ее имени сообщения о том, что после лобовой аварии ее мама в реанимации в коме, срочно нужны деньги. «Оказалось, есть люди, которые готовы пожертвовать приличные суммы на такую беду. Они не понимали, что общаются с мошенниками, переводили им деньги и писали мне в сообщениях: «Я перечислил столько-то, дай Бог мама поправится», — рассказывает Романа. Вернуть доступ к своему аккаунту ей удалось спустя шесть часов, за это время перевести деньги успели минимум 200 человек. При этом мошенники продолжают работать в Instagram по абсолютно такой же схеме, взламывая аккаунты других людей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вся эта история произошла во вторник, 21 июля.

— Около 14 часов я укладывала ребенка спать. Потом вышла из комнаты, взяла телефон — и вижу кучу пропущенных звонков и сообщений. Сразу подумала, наверное, что-то случилось, — восстанавливает события того дня Романа. — На экране высвечивалось начало последнего сообщения от друзей, в котором они писали о том, что мама в коме и что они уже перевели мне деньги. Я подумала, что случилась беда, это прошло где-то в новостях, поэтому все стали мне звонить и писать.

Романа сразу же позвонила мужу. Тот рассказал, что с мамой все в порядке, но аккаунт девушки в Instagram взломали мошенники, которые рассылают ее друзьям и подписчикам сообщения с одинаковым текстом: ее мама и дядя попали в аварию, дядя погиб, а мама в коме в реанимации, срочно нужны деньги — и номер карты для переводов. Такое же сообщение было опубликовано в сторис на страничке Романы. Причем, отмечает девушка, мошенники почему-то использовали ее девичью фамилию, а указанная карточка для перевода открыта в российском Райффайзенбанке.



Такое сообщение мошенники опубликовали в профиле Романы

— От моего лица в директе (личных сообщениях. — Прим. ред.) шла очень активная переписка. Мошенники писали всем, с кем я общалась, моим подписчикам, друзьям, родственникам, — рассказывает Романа. — Потом я почитала сообщения, отправленные от моего лица, и это, конечно, ужас. Одна подруга начала спрашивать у них, правда ли это, не взломана ли моя страница. Они убеждали ее, что все правда, но времени на доказательства или фото якобы нет. Когда подруга написала, что сейчас будет мне звонить, они удалили ее из подписчиков и внесли в черный список.

Романа говорит, что так мошенники поступали со всеми, кто начинал подозревать обман. Но многие в эту историю поверили и успели перевести деньги. Таких, по подсчетам девушки, было не менее 200 человек.

— Оказалось, есть люди, которые готовы пожертвовать приличные суммы на такую беду. Они не понимали, что общаются с мошенниками, переводили им деньги и писали мне в сообщениях: «Романа, я перечислил столько-то, дай Бог мама поправится». При этом со многими мы даже не знакомы лично! Но близкие друзья в какой-то момент начинали понимать, что это развод, я бы не отвечала так нагло и предоставила бы хоть какие-то подтверждения. Тогда их просто блокировали и удаляли всю переписку.