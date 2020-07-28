В Могилеве начали строить еще один спальный район. Рассказываем, где - и что там будет

Источник материала: Tut.by

Началось строительство нового жилого микрорайона «Спутник-2» в Могилеве, сообщает Mogilevnews.by. Тут прокладывают транспортную инфраструктуру, уже начали строить дома, рассказал замдиректора управления капитальным строительством города Могилева Дмитрий Башкиров.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новый жилой микрорайон расположен в северо-западной части города — в районе улиц Бялыницкого-Бирули и Пысина. Его площадь — 17,9 га. На этой территории планируют построить 16 жилых многоквартирных домов повышенной этажности — 10−14−16 этажей с 1 213 квартирами общей площадью почти 77 тыс. м².

Первая очередь проекта предусматривает строительство жилья, а также общественного центра в юго-западной части, детского сада на 190 мест во внутреннем пространстве микрорайона. Кроме этого на территории микрорайона создадут систему транспортных и пешеходных связей, которая будет связана с существующей в микрорайоне Спутник-1 и транспортной схемой города.

Особое внимание хотят уделить благоустройству территории: построить 1392 парковочных места, в том числе 37 для физически ослабленных лиц, вне дворового пространства для формирования комфортной внутриквартальной среды. Будет создана пешеходная аллея с велодорожками, парковая зона с площадкой для выгула собак в юго-восточной части территории, детские игровые, спортивные и физкультурные площадки, площадки для отдыха, для раздельного сбора твердых бытовых отходов. На площадках предусмотрена установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм. Планируется создание навеса для хранения велосипедов, теневых навесов.

Проектными решениями второй очереди предусмотрен отвод ливневых сточных вод, поступающих с территории микрорайона в реку Струшня. Чтобы исключить подтопление территорий, прилегающих к реке, хотят сделать каскад прудов-накопителей (испарителей) в истоке реки для приема, аккумуляции в холодный период года, дренирования и испарения дождевых, талых вод в теплый период года, поступающих с территории микрорайона.

В рамках третьей очереди проекта запланировано строительство подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути — чтобы дети безопасно ходили в школу № 26, расположенную на улице Строителей, 22.