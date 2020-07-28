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Ермошиной решили подарить "уникальный инструмент" для подсчёта голосов

28.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Члены инициативной группы Светланы Тихановской записали видеообращение к главе ЦИК Лидии Ермошиной и поделились им в социальных сетях.

Для точного подстчёта голосов пинчане решили подарить Лидии Ермошиной счёты, которыми пользовались наши предки до наступления века всеобщей компьютеризации.

«Надеемся, этот подарок поможет Вам в работе и построить страну для жизни», — говорится в видеообращении.
 
 
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Члены инициативной группы Светланы Тихановской записали видеообращение к главе ЦИК Лидии Ермошиной и поделились им в социальных сетях.
 
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