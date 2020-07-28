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Девушка внезапно остановилась на перекрёстке - водитель автобуса прозевал фишку

28.07.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Держи дистанцию и не отвлекайся, а то впереди может быть девушка, которая внезапно захочет остановиться на перекрёстке. А может быть, у неё что-то случится, мало ли, бывает всякое.

Девушка внезапно остановилась на перекрёстке - водитель автобуса прозевал фишку

Девушка внезапно остановилась на перекрёстке - водитель автобуса прозевал фишку

 
 
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  Держи дистанцию и не отвлекайся, а то впереди может быть девушка, которая внезапно захочет остановиться на перекрёстке. А может быть, у неё что-то случится, мало...
 
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