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Девушка внезапно остановилась на перекрёстке - водитель автобуса прозевал фишку
28.07.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Держи дистанцию и не отвлекайся, а то впереди может быть девушка, которая внезапно захочет остановиться на перекрёстке. А может быть, у неё что-то случится, мало ли, бывает всякое.
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Держи дистанцию и не отвлекайся, а то впереди может быть девушка, которая внезапно захочет остановиться на перекрёстке. А может быть, у неё что-то случится, мало...
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