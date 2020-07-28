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Автозак - это просто машина: омоновцы показали Лукашенко, как будут нас разгонять

28.07.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На БТ показали, как спецназ с оружием и водометами будет разгонять протестующих

Сегодня Лукашенко посещал  войсковую часть 3214 Внутренних войск в Уручье. 

В выпуске новостей на «Беларусь 1» показали, что во время этой встречи ему устроили показательный разгон протестующих с применением всех специальных средств, имеющихся в арсенале внутренних войск — мобильных щитов, водометов и т.д.
 
Теги: Новости
 
 
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На БТ показали, как спецназ с оружием и водометами будет разгонять протестующих
 
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