|
«За 300 лет ни одна мануфактура в мире не смогла повторить уникальнейшие переплетения». Как в Беларуси возродили производство слуцких поясов
Источник материала: СТВ
О слуцких поясах рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Дмитрий Боярович, СТВ:
Лариса Лемеза, администратор музея истории слуцких поясов РУП «Слуцкие пояса»:
300 лет никто не смог повторить это ткачество не потому, что мы неспособны на это, а потому что мы утратили оборудование, на котором происходил в XVIII веке процесс.
И вынуждены были создавать современное оборудование. И нашли фирму в Германии. Фирма представила своё оборудование в единственном экземпляре, исполненное по государственному заказу Республики Беларусь. То есть был подписан ещё и государственный заказ на создание такого оборудования. Совместными усилиями, вместе с белорусскими технологами, инженерами, немецкие специалисты изготовили такое оборудование. И сегодня оно работает на нашем предприятии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«За 300 лет ни одна мануфактура в мире не смогла повторить уникальнейшие переплетения». Как в Беларуси возродили производство слуцких поясов
О слуцких поясах рассказали в проекте СТВ «Свой путь». «Поэтому оранжевые революции пока нас обходят стороной». Зачем Беларуси возрождать производство слуцких...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)