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Трубу прорвало в Минске на ул. Горецкого – из-под земли бьет фонтан воды

28.07.2020 15:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трубу прорвало в Минске на ул. Горецкого – из-под земли бьет фонтан водыМинске на ул. Горецкого – из-под земли бьет фонтан воды" class="one-news__figure-img">

В Минске на улице Горецкого прорвало трубу, вода бьет фонтаном из-под земли, пишет БЕЛТА со ссылкой на филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». 

В филиале отметили, что авария, скорее всего, произошла не на их трубе.  

Такой же ответ получен от предприятий «Минсккоммунтеплосеть» и «Минскводоканал».

Очевидцы публикуют в соцсетях видео. На кадрах запечатлено, как из-под земли бьет фонтан воды, который рассеивается, при этом испарения нет. Это говорит о том, что, скорее всего, прорвало трубу с холодной водой.

ФОТО: wallpaperflare.com 


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Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Горецкого прорвало трубу, вода бьет фонтаном из-под земли, пишет БЕЛТА со ссылкой на филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».  В филиале...
 
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