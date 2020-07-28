Трубу прорвало в Минске на ул. Горецкого – из-под земли бьет фонтан воды

Источник материала: ОНТ

Минске на ул. Горецкого – из-под земли бьет фонтан воды" class="one-news__figure-img">

В Минске на улице Горецкого прорвало трубу, вода бьет фонтаном из-под земли, пишет БЕЛТА со ссылкой на филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».

В филиале отметили, что авария, скорее всего, произошла не на их трубе.

Такой же ответ получен от предприятий «Минсккоммунтеплосеть» и «Минскводоканал».

Очевидцы публикуют в соцсетях видео. На кадрах запечатлено, как из-под земли бьет фонтан воды, который рассеивается, при этом испарения нет. Это говорит о том, что, скорее всего, прорвало трубу с холодной водой.

ФОТО: wallpaperflare.com





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