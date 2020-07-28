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Кремль о белорусских выборах: Мы не вмешиваемся

28.07.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела "нашего ближайшего союзника"

"Выборы еще не состоялись. Оценки предвыборной кампании мы не даем. Мы не вмешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше", - сказал он журналистам.

При этом Песков подчеркнул, что для России важна Беларусь, "союзное государство" и продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ и ЕАЭС, так и на двустороннем уровне. 

"Безусловно, мы высоко ценим тех представителей союзной Беларуси, которые отвечают в этом плане взаимностью и которые также являются сторонниками дальнейшего углубления наших союзных отношений", - добавил представитель Кремля.
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела "нашего ближайшего союзника"
 
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