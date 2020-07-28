В Добрушском районе женщина родила ребенка в такси

Источник материала: ОНТ

Роды в автомобиле такси приняли врачи Добрушского района. Ситуация произошла 27 июля, сообщается на сайте районной газеты «Добрушский край» .

Женщина во время поездки почувствовала себя хуже и попросила водителя ехать быстрее. Была высокая вероятность быстрых родов. Таксисту даже пришлось включить аварийную сигнализацию и поехать по встречной полосе. Мужчина выразил признательность другим автомобилистам за то, что уступали дорогу.

У приемного отделения больницы к такси подбежали медработники и приняли принято решение принимать роды в машине.



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Водитель хоть на родах и не присутствовал, но искренне переживал за женщину и ребенка. По его словам, он волновался за их судьбу так, как за своих близких.

Мальчик появился на свет в 12:07.

Фото: pixabay

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