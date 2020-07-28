ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Добрушском районе женщина родила ребенка в такси

28.07.2020 14:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Добрушском районе женщина родила ребенка в такси

Роды в автомобиле такси приняли врачи Добрушского района. Ситуация произошла 27 июля, сообщается на сайте районной газеты «Добрушский край».

Женщина во время поездки почувствовала себя хуже и попросила водителя ехать быстрее. Была высокая вероятность быстрых родов. Таксисту даже пришлось включить аварийную сигнализацию и поехать по встречной полосе. Мужчина выразил признательность другим автомобилистам за то, что уступали дорогу.  

У приемного отделения больницы к такси подбежали медработники и приняли принято решение принимать роды в машине.


vdobrushe.by

Водитель хоть на родах и не присутствовал, но искренне переживал за женщину и ребенка. По его словам, он волновался за их судьбу так, как за своих близких.

Мальчик появился на свет в 12:07.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роды в автомобиле такси приняли врачи Добрушского района. Ситуация произошла 27 июля, сообщается на сайте районной газеты «Добрушский край». Женщина во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка внезапно остановилась на перекрёстке - водитель автобуса прозевал фишку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика