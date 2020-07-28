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В Могилеве 17-летний велосипедист поехал на красный и попал под колеса авто. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетний велосипедист получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла вечером 26 июля в Могилеве. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.
Видео:
По
В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.
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В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.
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