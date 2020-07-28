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В Могилеве 17-летний велосипедист поехал на красный и попал под колеса авто. Видео аварии

28.07.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний велосипедист получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла вечером 26 июля в Могилеве. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Видео: Телерадиокомпания «Могилёв»

По информации областной ГАИ, 42-летний водитель Renault Logan ехал по улице Первомайской. В районе дома № 83 он сбил 17-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

 
Теги: Могилев
 
 
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В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.
 
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