«Мы больш года працавалі, аналізавалі кожную старонку». Как восстанавливали Брестскую библию

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О Брестской библии рассказали в проекте СТВ «Свой путь».





Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:

Перад намі зараз факсімільнае узнаўленне Берасцейскай бібліі. Самай дарагой, самай вялікай, самай незвычайнай і, у значнай меры, легендарнай кнігі. Кнігі, якая распачала беларускае кнігадрукаванне ў XVI стагоддзі. І якой у Беларусі яшчэ пэўны час назад зусім не было. На шчасце з'явіліся сёння такія магчымасці, каб кніжныя помнікі вярталіся ў Беларусь. Гэту ініцыятыву падтрымаў і Брэсцскі гарадскі выканкам, з абластным камітэтам выканаўчым мы таксама працавалі. З’явіліся партнеры, калегі, за мяжой, у тым ліку.

Мы актывізавалі пошукі найлепш захаваных экзэмпляраў у свеце. Гэта была вялікая праца. Мы больш года працавалі над узнаўленнем. Аналізавалі кожную старонку. Пасля алічбоўкі глядзелі, наколькі магчыма будзе ўзнавіць, аналізавалі тэхнічныя магчымасці..





І ў рэшце гэтае выданне на святкаванні 1000-годдзя Брэста было прадстаўлена.