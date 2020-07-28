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«Мы больш года працавалі, аналізавалі кожную старонку». Как восстанавливали Брестскую библию
Источник материала: СТВ
О Брестской библии рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:
І ў рэшце гэтае выданне на святкаванні 1000-годдзя Брэста было прадстаўлена.
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О Брестской библии рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
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