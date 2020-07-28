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«Мы больш года працавалі, аналізавалі кожную старонку». Как восстанавливали Брестскую библию

28.07.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О Брестской библии рассказали в проекте СТВ «Свой путь». 

«Мы больш года працавалі, аналізавалі кожную старонку». Как восстанавливали Брестскую библию

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:
Перад намі зараз факсімільнае узнаўленне Берасцейскай бібліі. Самай дарагой, самай вялікай, самай незвычайнай і, у значнай меры, легендарнай кнігі. Кнігі, якая распачала беларускае кнігадрукаванне ў XVI стагоддзі. І якой у Беларусі яшчэ пэўны час назад зусім не было. На шчасце з'явіліся сёння такія магчымасці, каб кніжныя помнікі вярталіся ў Беларусь. Гэту ініцыятыву падтрымаў і Брэсцскі гарадскі выканкам, з абластным камітэтам выканаўчым мы таксама працавалі. З’явіліся партнеры, калегі, за мяжой, у тым ліку.

Мы актывізавалі пошукі найлепш захаваных экзэмпляраў у свеце. Гэта была вялікая праца. Мы больш года працавалі над узнаўленнем. Аналізавалі кожную старонку. Пасля алічбоўкі глядзелі, наколькі магчыма будзе ўзнавіць, аналізавалі тэхнічныя магчымасці..

«Мы больш года працавалі, аналізавалі кожную старонку». Как восстанавливали Брестскую библию

І ў рэшце гэтае выданне на святкаванні 1000-годдзя Брэста было прадстаўлена. 

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