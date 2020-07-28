Танки на улицах – элемент психологического давления

Источник материала: Ежедневник

Динамика развития политической ситуации в Беларуси пока не демонстрирует реальной потребности вовлечения армии в противостояние, считает эксперт Андрей Поротников.

Заявления о возможности использования Вооруженных Сил в ходе текущего политического кризиса являются способом психологического давления на оппонентов власти и запугивания колеблющихся избирателей угрозами дестабилизации и внутреннего вооруженного конфликта, пишет эксперт Андрей Поротников на сайте Belarus in focus.

Как пишется, 16 июля при посещении Александром Лукашенко 103-й десантной бригады в Витебске, Госсекретарь Совбеза Беларуси и экс-министр обороны страны Андрей Равков заявил, что армия может быть задействована для подавления политических протестов. Якобы, такие протесты являются предпосылкой внешней агрессии.

Сообщается, что 24 июля при посещении 5-й бригады специального назначения, уже Лукашенко напрямую заявил, что для подавления внутренних протестов могут быть задействованы подразделения как 5-й бригады, так и 120-й механизированной. При этом белорусский правитель оговорился, что это крайне нежелательный вариант. И он может быть актуален только при силовом противостоянии, которое поддержано извне.

«В настоящий момент оппоненты режима придерживаются легалистской тактики, т.е. используют имеющиеся легальные механизмы и процедуры для продвижения своей политической повестки. Заставляя режим нарушать им же принятые правила, т.е. идти на явное и наглое нарушение закона. Многотысячные акции в поддержку альтернативного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в белорусской провинции свидетельствуют об эффективности такой тактики. Признаков радикализации протеста в сторону силового противостояния не наблюдается. Имевшие место столкновения протестующих и милиции носили ограниченный характер и были спровоцированы самими властями», – говорится в анализе.

Добавляется, что «у режима нет практической потребности в привлечении армии». Заявления о возможности подобного развития ситуации стоит рассматривать в рамках продвигаемой госпропагандой ложной цепочки якобы закономерностей «политические протесты-дестабилизация ситуации в стране-внешнее вмешательство-война», направленной на запугивание граждан Беларуси и их политическую демобилизацию, с целью принудить их к ложному выбору меньшего из двух зол (Лукашенко или война).

«Во всяком случае, в условиях политизации общества и утраты режимом способности диктовать политическую повестку дня, заявления о возможности использования армии для политических целей внутри страны негативно влияют на восприятие армии обществом (как минимум, его наиболее активной и образованной частью)», – считает Поротников.