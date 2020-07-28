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Как питаться в жару? 6 советов диетолога
Источник материала: СТВ
Как питаться в жару и пережить её с пользой для здоровья и фигуры? Правильно организованное питание поможет не только охладить организм, но и насытить полезными микроэлементами. Диетолог дала советы в программе
Марта Марудова, диетолог:
Если в полуденный зной в течение дня есть ничего не хочется, человек падает в такую голодную яму, ему нужно потом в два раза больше еды, чтобы насытиться. Ато, что нам больше всего и быстрее даёт насыщение – это углеводы. Поэтому именно вечером, это такое зыбкое время, когда всегда и так хочется есть больше, при неправильно построенном рационе, когда человек с утра ничего не ест, он всегда съедает ещё больше. И, как правило, потом ещё догоняется всякими вкусняшками, в итоге набирая вес. Поэтому ещё раз обращаю внимание на дробное питание, как обязательное условие летнего рациона.
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Как питаться в жару и пережить её с пользой для здоровья и фигуры? Правильно организованное питание поможет не только охладить организм, но и насытить полезными...
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