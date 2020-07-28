Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы

Источник материала: Вороновская газета

С начала июля гродненскими таможенниками пресечено 20 попыток незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза цветочной продукции, перемещаемой из Литовской Республики. Цветы следовали через пункты пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» в адрес получателей ЕАЭС.

Последние несколько нарушений установлены со стороны литовских и российских перевозчиков. Цветочной продукции разных сортов и наименований перемещалось фактически больше, чем было заявлено в представленных к таможенному контролю документах.







Так, в транспортном средстве литовского перевозчика, направленного на досмотр из пункта пропуска «Каменный Лог» в ведомственный пункт таможенного оформления, «лишними» оказалось порядка 30 тыс. цветов, таких как розы, герберы, гвоздики, монстеры и другие.







В пункте пропуска «Бенякони» за минувшие выходные такие нарушения выявлены преимущественно при досмотре транспортных средств российских перевозчиков: общее количество незадекларированного товара составило почти 30 тыс. роз. В том же пункте пропуска неделей ранее еще 7,4 тыс. роз «забыл» заявить литовский перевозчик.





