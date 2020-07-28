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Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы

28.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы

С начала июля гродненскими таможенниками пресечено 20 попыток незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза цветочной продукции, перемещаемой из Литовской Республики. Цветы следовали через пункты пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» в адрес получателей ЕАЭС.
 
 
Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы
Последние несколько нарушений установлены со стороны литовских и российских перевозчиков. Цветочной продукции разных сортов и наименований перемещалось фактически больше, чем было заявлено в представленных к таможенному контролю документах.
 
Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы
Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы
 
Так, в транспортном средстве литовского перевозчика, направленного на досмотр из пункта пропуска «Каменный Лог» в ведомственный пункт таможенного оформления, «лишними» оказалось порядка 30 тыс. цветов, таких как розы, герберы, гвоздики, монстеры и другие.
 
Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы
Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы
 
В пункте пропуска «Бенякони» за минувшие выходные такие нарушения выявлены преимущественно при досмотре транспортных средств российских перевозчиков: общее количество незадекларированного товара составило почти 30 тыс. роз. В том же пункте пропуска неделей ранее еще 7,4 тыс. роз «забыл» заявить  литовский перевозчик.
 
Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы
Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы

По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начаты  административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации.

Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы
Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы

Всего с начала года  в зоне деятельности Гродненской региональной таможни пресечено более 90 попыток, большинство из которых приходится на белорусско-литовский участок границы. Общая стоимость незадекларированных цветов составила порядка 250 тыс. белорусских рублей. Стоит отметить, что выявление данных правонарушений позволило предотвратить ущерб от неуплаты таможенных платежей на сумму около 62,5 тыс. белорусских рублей.

 
 
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С начала июля гродненскими таможенниками пресечено 20 попыток незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза цветочной продукции,...
 
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