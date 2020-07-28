Игорь Брилевич: «По уровню развития Пинский район занимает второе место в области»

Источник материала: Полесская правда

Пинскому району реально есть чем похвалиться: за первое полугодие выполнено 13 из 14 основных прогнозных показателей и заданий! Сегодня мы делим второе место в области с Ивановским районом!

Тут если и захочешь, то не обойдешься без высоких слов, потому что результат и в самом деле беспрецедентный, лишний раз подтверждающий: для тружеников Пинщины нет невыполнимых задач. Вспомните, мы успешно завершили минувший год исключительно за счет итогов второго полугодия. Первое, если и не было провалено, все равно в силу веских причин особого оптимизма не внушало. Правда, потом все стало на свои места, но чего это стоило!

И вот теперь настоящий прорыв, позволивший впервые за долгие годы сработать в первом полугодии практически со 100-процентным результатом. Еще раз была подтверждена правильность курса, взятого руководством нашего райисполкома на укрепление благосостояния жителей села.

Начнем с пункта, который длительное время хронически не выполнялся: экспорт товаров без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, за январь-июнь составил 102 процента при задании на I полугодие – 101,7 процента. Экспорт услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, – 135 процентов при задании 101,4 процента. Сюда же отнесем прямые иностранные инвестиции на чистой основе – 766,7 тысячи долларов при задании на полугодие – 40 тысяч долларов. Пойдем далее. Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств – 54, задание – 35. Валовая продукция сельского хозяйства – 107,8 процента, задание на I полугодие – 102 процента. Индекс физического объема промышленного производства – 104,8 процента, задание на I полугодие – 101,5 процента. Розничный товарооборот – 103,8 процента, задание на I полугодие – 102,5 процента. Строительно-монтажные работы – 159,6 процента, задание на I полугодие – 106,6 процента. Энергосбережение – «минус» 6,3 процента, задание на 2020 год – «минус» 6 процентов. Введено в эксплуатацию 12,3 тысячи квадратных метров жилья при задании на год 21 тысяча квадратных метров. Также создано 9 новых организаций в сфере малого и среднего предпринимательства при задании на весь 2020 год – 20 (45 процентов). Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 3,1 процента при задании на 2020 год не ниже 3 процентов. Сокращение убыточных организаций на 1 июля 2020 года – 4 единицы. График выполняется. И, наконец, для многодетных семей построено 20 жилых домов при задании на год – 70.

Промышленность: вопреки трудностям

По итогам первого полугодия 2020 года в промышленном комплексе района произведено продукции на 34,7 миллиона рублей.

Немного отстают предприятия ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». По всем известным причинам они не могли работать в привычном режиме. За I полугодие 2020 года ими произведено продукции на 18,2 миллиона рублей, или на 86,3 процента к аналогичному периоду 2019 года в фактических ценах.

Инновационной продукции отгружено на сумму 1 095 тысячи рублей (3,1 процента в общем объеме при задании на 2020 год не менее 3 процентов). Но обратите внимание: за аналогичный период 2019 года удельный вес отгруженной инновационной продукции составлял только 1,7 процента. Планируется рост удельного веса отгруженной инновационной продукции за счет новых видов продукции ОАО «Пинский винодельческий завод», увеличение объемов в ОАО «Пинский мехтранс», что позволит сохранить положительную динамику по этому показателю.

Инвестиции и строительство: шаг вперёд

По объему инвестиций район занимает 8-е место в области, по объему строительно-монтажных работ – 6-е место. Объем строительно-монтажных работ составил почти 43 миллиона рублей – 159,6 процента к уровню прошлого года, по области – 99,9 процента. Введено 12 318 квадратных метров жилья – 58,7 процента к заданию на год, 110,7 процента к уровню прошлого года. И это также результат выше среднеобластного. В два раза уже перевыполнен годовой план по вводу жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществляющих строительство с господдержкой, – при задании на год 2 100 квадратных метров введено 4 402 квадратных метра.

Состоялось открытие впечатляющих объектов: МТК «Дубновичи» в ОАО «Парохонское», цеха переработки ягод в ОАО «Полесские журавины» и капитально отремонтированной музыкальной школы в аг. Парохонск. В настоящее время осуществляется строительство многоквартирного жилого дома в аг. Молотковичи и восьми молочно-товарных ферм. В 2020 году в рамках реализации программы «Чистая вода» предусмотрено строительство пяти станций обезжелезивания (в деревнях Камень, Чухово, Купятичи, Ласицк и агрогородке Лопатино). Уже введено в эксплуатацию 4 станции. В мае завершена модернизация водозабора в Почапово, планируется реконструкция водозабора в Галево. Завершены работы по газификации деревень Камень и Торгошицы, до конца года планируется завершить работы по газификации поселка Садовый. И это далеко не весь перечень.

Внешнеэкономическая деятельность: все флаги в гости к нам

Важнейшими экспортными товарами Пинского района по-прежнему являются лесоматериалы, мебель, говядина, яблоки, груши и так далее. Пинский район поддерживает торговые отношения с 18 странами. Основным торговым партнером Пинского района является Российская Федерация. Второе место по экспорту товаров занимают страны Европейского союза. Кроме этого, также увеличились поставки лесоматериалов в Китай. Следует отметить, что уже в этом году на территории Пинского района зарегистрированы четыре новые организации по выпуску экспортоориентированной продукции: это ООО «БелДок», ООО «ТИМАГРО», КФХ «Торгошицы» и ООО «Вербеж». Экспорт услуг в целом по Пинскому району за январь-май 2020 года составил 1 773 тысячи долларов, темп роста – 141,2 процента. Импорт сложился в объеме 199,2 тысячи долларов. Сальдо положительное – 1 574,1 тысячи долларов США.

Сельское хозяйство: локомотив экономики

В аграрном секторе области на долю Пинского района приходится 8,3 процента валовой продукции сельского хозяйства. За I полугодие 2020 года темп роста производства продукции сельского хозяйства составил 107,8 процента к уровню 2019 года, в том числе продукции животноводства – 108,1 процента, растениеводства – 105,8 процента. За 6 месяцев произведено 83 тысячи тонн молока (109,2 процента к 2019 году). Средний удой от коровы – 3 048 килограммов (+183 килограмма к 2019 году). По результатам работы за 6 месяцев 2020 года товарность молока составила 92,8 процента (по области 91,5 процента). В 2,5 раза сокращена реализация молока первым сортом, в связи с этим сельхозпредприятия дополнительно получили 250 тысяч рублей. А в целом за счет улучшения качества молока получен дополнительно почти 1 миллион рублей. За 6 месяцев 2020 года обеспечен рост производства скота и птицы – 105,6 процента к уровню 2019 года. Продукция выращивания крупного рогатого скота составила 9,2 тысячи тонн, или 104,3 процента, свиней – 2,3 тысячи тонн, или 110,5 процента. Среднесуточный привес на выращивании и откорме крупного рогатого скота составил 723 грамма. Среднесуточный привес свиней составил 989 граммов. И это самый высокий результат в республике! Численность крупного рогатого скота на 1 июля увеличилась на 2 848 голов (на 3 процента) и составила 97 748 голов. Получено приплода – 15 521 голова телят, что на 735 голов больше уровня прошлого года. Итого имеем плюс 1 187 голов. Это серьезная цифра, эквивалентная строительству в районе нового животноводческого комплекса. В то же время резервов для дальнейшего роста в животноводстве еще очень много.

По итогам полугодия из трав первого и частично второго укоса на 1 условную голову скота заготовлено кормов на 5 процентов больше к уровню 2019 года. А на сегодня этот разрыв приближается уже к 30 процентам. Наиболее значимые результаты в полугодии в части заготовки кормов получены: ОАО «Почапово» – заготовлено сена больше в 2 раза, сенажа в 1,2 раза, в ОАО «Лыще» заготовлено 152,1 процента кормов к уровню прошлого года, филиал «Невель» – 121,2 процента, ОАО «Плещицы» – 120,5 процента.

Торговля и общественное питание: преодолевая кризис

Объем розничного товарооборота через все каналы реализации за I полугодие 2020 года составил 44,4 миллиона рублей (за аналогичный период 2019 года – 38,7 миллиона рублей). Темп роста в сопоставимых ценах – 103,8 процента (по области 101,4 процента) при задании на I полугодие – 102,5 процента. Между прочим, работа нашего райпо ранее частенько подвергалась критике. А сегодня следует отметить, что положительные сдвиги есть. Открыты новые и ранее закрытые торговые точки «Мясная лавка» в г.п. Логишин, магазин в д. Чухово и в д. Ласицк. Из 108 действующих торговых предприятий райпо 65 предприятий, или 60 процентов, обеспечили темп роста в сопоставимых ценах к 2019 году более 100 процентов, в прошлом году этим могли похвастаться только 30 процентов магазинов. В целом за 5 месяцев 2020 года получена прибыль в 130 тысяч рублей, что превышает прошлогодний показатель в 2 раза.

Вывод из всего сказанного на собрании актива таков: занять второе место в области крайне непросто, а сохранить позиции еще сложнее.

Подготовил Юрий СКОРОХОД

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