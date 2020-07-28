Источник материала: Новости Волковыска

Решением Волковысского райисполкома от 20 июля 2020 г. № 504 увеличен в два раза размер ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории Волковысского района и предоставленные в аренду:

гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства;

гражданам, зарегистрированным в установленном порядке индивидуальными предпринимателями;

юридическим лицам Республики Беларусь, иностранным юридическим лицам и их представительствам.

Решение вступает в силу с 29 июля 2020 года и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.