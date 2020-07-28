Власти повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца увеличится до 256,1 рубля (сейчас — 246,78 рубля).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца октября 2020 года. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 августа увеличится с 123,39 до 128,05 рубля.

Вид пенсии или надбавки в % от БПМ с 1 августа до 1 августа социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 110 281,71 271,46 инвалидам с детства 2-й группы 95 243,3 234,44 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 85 217,69 209,76 инвалидам 3-й группы 75 192,08 185,09 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 50 128,05 123,39 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой 80 85 95 110 204,88 217,69 243,3 281,71 197,42 203,89 234,44 271,46 минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) 25% БПМ 64,03 61,7 в %

от минимальной пенсии по возрасту доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет 80 лет 75% 100% 48,02 64,03 46,28 61,70

С 1 августа также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

В Беларуси в июне этого года проживало 2 миллиона 515,3 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по возрасту по стране в июне была на уровне 447,6 рубля.