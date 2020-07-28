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Власти повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

28.07.2020 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца увеличится до 256,1 рубля (сейчас — 246,78 рубля).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца октября 2020 года. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 августа увеличится с 123,39 до 128,05 рубля.

Вид пенсии или надбавки в % от БПМ с 1 августа до 1 августа
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 110 281,71 271,46
инвалидам с детства 2-й группы 95 243,3 234,44
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 85 217,69 209,76
инвалидам 3-й группы 75 192,08 185,09
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 50 128,05 123,39

детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой

второй

третьей

четвертой

 

80

85

95

110

 

204,88

217,69

243,3

281,71

 

197,42

203,89

234,44

271,46
минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты)

25% БПМ

 64,03 61,7
  в %
от минимальной пенсии по возрасту		    

доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет

80 лет

75%

100%

48,02

64,03

46,28

61,70

С 1 августа также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

В Беларуси в июне этого года проживало 2 миллиона 515,3 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по возрасту по стране в июне была на уровне 447,6 рубля.

 
 
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В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего...
 
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