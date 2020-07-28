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Стало известно, с кем сыграют гандболисты минского СКА на старте в Европейской лиге

28.07.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, с кем сыграют гандболисты минского СКА на старте в Европейской лиге

Гандболисты минского СКА узнали, с кем сыграют на старте вступления в Европейской лиге – нас ждет армейское дерби.

В первом квалификационном раунде команда под руководством Игоря Папруги сыграет с московским ЦСКА (в прошлом сезоне этот клуб носил название «Спартак»). Первый матч пройдёт в Минске в конце августа. Победитель пары выйдет во второй квалификационный раунд. В групповой стадии турнира выступят 24 команды. Старт намечен на октябрь.

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Теги: Минск
 
 
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Гандболисты минского СКА узнали, с кем сыграют на старте вступления в Европейской лиге – нас ждет армейское дерби. В первом квалификационном раунде команда под...
 
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