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Стало известно, с кем сыграют гандболисты минского СКА на старте в Европейской лиге
Источник материала: ОНТ
Гандболисты минского СКА узнали, с кем сыграют на старте вступления в Европейской лиге – нас ждет армейское дерби.
В первом квалификационном раунде команда под руководством Игоря Папруги сыграет с московским ЦСКА (в прошлом сезоне этот клуб носил название «Спартак»). Первый матч пройдёт в Минске в конце августа. Победитель пары выйдет во второй квалификационный раунд. В групповой стадии турнира выступят 24 команды. Старт намечен на октябрь.
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Гандболисты минского СКА узнали, с кем сыграют на старте вступления в Европейской лиге – нас ждет армейское дерби. В первом квалификационном раунде команда под...
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